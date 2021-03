Sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale nella giornata di venerdì 26 marzo

Sciopero di lavoratrici e lavoratori del Trasporto pubblico locale venerdì 26 marzo. Le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Trasporti organizzano la mobilitazione nazionale per tutte le 24 ore della giornata di domani. In tutta la provincia di Lecco, quindi, saranno sospese le corse degli autobus, tranne nelle fasce garantite.

«Il contratto nazionale è scaduto da tre anni - spiega Andrea Frangiamore, segretario generale Filt Cgil Lecco - però le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale hanno continuato a lavorare durante l’emergenza sanitaria e continuano a fornire il loro contributo indispensabile. Alcuni di loro si sono anche ammalati, ma nonostante ciò non sono stati considerati prioritari nel ricevere il vaccino. Tutto questo è frustrante. Non dimentichiamoci nemmeno dei dipendenti che sono stati messi in cassa integrazione vedendo drasticamente ridotto il proprio reddito. Questi sono solamente alcuni dei motivi per cui è fondamentale il rinnovo del contratto, per migliorare un servizio indispensabile per la collettività, per rispetto degli utenti, troppo spesso bistrattati per colpa di scelte che arrivano da altri centri decisionali e che spesso non si comprendono».