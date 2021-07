Domenica 11 luglio sciopero dei treni regionali, possibili disagi per gli utenti

L'agitazione, proclamata dalle rappresentanza sindacali, è prevista per l'intera giornata festiva, senza fasce di garanzia. Trenord: "Non viaggiate in treno domenica. Ennesimo atto ostile alla mobilità delle persone"

Disagi alle porte per i pendolari e gli utenti del servizio ferroviario. Uno sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord, per l'intera giornata di domenica 11 luglio, potrà provocare la cancellazione di un numero elevato di treni regionali, suburbani e il collegamento Malpensa Express.

Trenord si vede così costretta a "sconsigliare di viaggiare in treno domenica 11 luglio. Ancora una volta - si legge in una nota ufficiale dell'azienda - le rappresentanze sindacali scelgono di procurare il maggior disagio possibile ai viaggiatori che, specialmente in un giorno festivo d'estate, desiderano raggiungere località di svago dopo i mesi duramente segnati dalla pandemia. Le ragioni di questa azione, palesemente ostile verso la libera mobilità delle persone, appaiono incomprensibili e ideologicamente contrarie a ogni innovazione del servizio e del lavoro".

Trattandosi di un'agitazione sindacale indetta in un giorno festivo, l'azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia. Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per il servizio aeroportuale Malpensa Express tra le stazioni di Milano Cadorna e Stabio da e per l'aeroporto di Malpensa.

Informazioni sull'andamento della circolazione saranno comunicate su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori.