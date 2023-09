Trenord a rischio blocco: mercoledì c'è lo sciopero dei ferrovieri

Scatta un nuovo sciopero in casa Trenord. Dalle ore 3 di mercoledì 6 alle ore 2 di giovedì 7 settembre le organizzazioni sindacali Orsa, Uiltrasporti, Fast e Faisa Cisal hanno indetto uno sciopero che per l’intera giornata di mercoledì potrà generare ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona.

Negli orari 6-9 e 18-21 circoleranno i treni indicati nella lista delle corse garantite, disponibile sul sito internet trenord.it. Si invitano i passeggeri a consultare l’elenco, con particolare attenzione alle corse serali per il rientro. In particolare, la mattina viaggeranno i convogli con orario di partenza dalla stazione di origine dopo le 6 e arrivo alla destinazione finale entro le 9. Nella fascia pomeridiana, circoleranno quelli con partenza prevista dopo le 18 e con arrivo entro le 21.

Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Busto FS e Malpensa Aeroporto. Le informazioni sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord.

“Muro contro muro”

“Meglio il disagio del confronto. Potrebbe essere questo lo slogan scelto da Trenord e Regione Lombardia, per il trasporto pubblico locale. Il muro contro muro contrapposto dall’azienda alle esigenze manifestate dalle rappresentanze dei lavoratori, fatte pervenire con dovuto anticipo a metà luglio, costerà ai cittadini lo sciopero del prossimo sei settembre. È inaccettabile che ora l’azienda tenti di scaricare sui lavoratori le responsabilità di una situazione che non ha fatto nulla per evitare. Il Movimento Cinque Stelle Lombardia è vicino ai lavoratori Trenord, allo stesso modo in cui è vicino ai pendolari che, già colpiti dagli aumenti tariffari decisi da Regione Lombardia, il prossimo sei settembre dovranno fare i conti con i disagi dello sciopero. È possibile che in Lombardia, la regione del ministro Salvini, i pendolari finiscano sempre abbandonati e si parli di trasporto pubblico solo per elencare disagi, guasti e ritardi?”, attacca il consigliere regionale del M5S, Nicola Di Marco, intervenuto nell’ambito della proclamazione dello sciopero.