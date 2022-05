Cinisello in fibrillazione per la scomparsa di Alessia: la segnalazione

Ricerche in corso per rintrovare la giovanissima Alessia Andrea Neagoe. La giovane di 13 anni è scomparsa lo scorso giovedì 19 maggio da Cinisello Balsamo (Milano): secondo la segnalazione dell'associazione Penelope Lombardia, la ragazza porta capelli e occhi castani. Le segnalazioni vengono raccolte dalla stessa associazione (380 7814931) e dalle forze dell'ordine al numero unico per le emergenze (Nue, 112).