Mandello apre le sue porte agli scrittori locali: "Presentate qui i vostri libri"

Mandello apre le porte ai suoi scrittori. L'Amministrazione comunale del paese lariano, sulla scorta del crescente successo riscontrato dal Festival della Letteratura, offre infatti la possibilità agli autori locali e dei paesi limitrofi di presentare e commentare i propri libri.

È lo stesso sindaco Riccardo Fasoli a spiegare l'origine della proposta. "Durante il Festival della letteratura svoltosi con grande successo la scorsa primavera, moltissimi giovani e meno giovani residenti in Mandello e nelle comunità limitrofe hanno espresso il desiderio di poter presentare i loro lavori di scrittura".

Il Comune non si è mostrato insensibile alla manifestazione di interesse. "Una scoperta, anche se le capacità editoriali del nostro territorio non ci erano certo sconosciute - prosegue il primo cittadino - che ha spinto l'assessorato alla Cultura del Comune di Mandello del Lario a offrire la possibilità agli scrittori locali di presentare e commentare i propri libri".

Come fare

Per pianificare e programmare gli incontri, o comunque per avere ulteriori informazioni, è richiesto di comunicare in anticipo il proprio interesse a partecipare all'evento, scrivendo all'indirizzo mail biblioteca@mandellodelario.it.

Il termine ultimo per l'inoltro delle domande è il 30 novembre 2022. Le presentazioni si terranno, informano dal Comune di Mandello, alla biblioteca comunale "Ercole Carcano" o alla libreria Aquilario.