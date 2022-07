"Scritture in quota": una rassegna letteraria itinerante ai Piani Resinelli

Una rassegna letteraria in movimento per immergersi nelle parole esplorando il territorio dei Piani Resinelli e stando a contatto con la natura. Questa è l?idea di "Scritture in Quota": un format itinerante, una rassegna letteraria diffusa tutta dedicata al tema della relazione tra uomo e natura. Gli autori e le autrici leggono frammenti dei loro testi, dell?ultima opera pubblicata ma non solo: l?idea non è quella della presentazione di un libro, ma di un incontro dialogante e partecipato tra il pubblico e gli autori.

Immersi nella natura dei Piani Resinelli i partecipanti ascolteranno frammenti di scritture e brani scelti tra opere pubblicate e non, in un viaggio letterario in cui alla parola si intrecciano momenti musicali ed esecuzioni in acustico, mostre illustrate e passeggiate al tramonto. Ogni passeggiata letteraria si conclude con un aperitivo presso un Rifugio o una struttura ospitante dei Piani Resinelli: Il Forno della Grigna, Il Bottegaio Bistrot, il Rifugio Carlo Porta.

Il programma si svolge in un arco di tempo che va da agosto a ottobre, incoraggiando il pubblico a visitare e frequentare i Piani Resinelli anche nella stagione autunnale, coi suoi stupefacenti paesaggi dorati e il foliage. Tra gli ospiti, autrici locali di valore come Silvia Tenderini, appassionata narratrice di cammini, luoghi e montagne; Marina Morpurgo, traduttrice e autrice per Pearson e Feltrinelli Kids; Gianluca Alzati, autore di libri per ragazzi e musicista. Ma anche personalità non legate strettamente al territorio lecchese, come Paolo Malaguti edito da Einaudi e che alla montagna ha dedicato il suo ultimo libro, Il Moro della Cima.

La rassegna è frutto della collaborazione tra Resinelli Tourism Lab e due preziose realtà del territorio lecchese: La Libreria Volante e Teka Edizioni, che hanno entrambe contribuito all?allestimento della libreria all?interno del nuovo ufficio turistico ai Piani Resinelli (progetto Resinelli Outdoor Experience). Dall?apertura di aprile, infatti, gli spazi dell?ufficio turistico ospitano un punto vendita con libri e guide, uno spazio coworking accessibile gratuitamente e un angolo booksharing. Progetti che si sono concretizzati con grande partecipazione della comunità locale, che vive quotidianamente questi spazi come luoghi di aggregazione e condivisione. Una prima rassegna che guarda al futuro per uno sviluppo territoriale dei Piani Resinelli incentrato su un turismo lento e culturale, e che rientra nel progetto Resinelli Outodoor Experience con il sostegno della Convenzione dei quattro Comuni (Lecco, Abbadia, Mandello e Ballabio) e Comunità Montana

Il Programma