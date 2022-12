"Grazie a tutti coloro che hanno reso speciale il 75° compleanno del Badoni"

Gran finale in musica al Teatro del Cenacolo Francescano di Lecco per i festeggiamenti dedicati al 75° dell’Istituto Badoni di Lecco, accompagnati dalle piacevoli note dell'associazione “Stoppani in Musica”, diretta da Elena Tartara e Maurizio Casoli. Dopo le iniziative dei giorni precedenti dedicati al compleanno della scuola, il concerto è stata un’occasione per ripercorrere la storia di una realtà profondamente radicata

nel nostro territorio e che vanta un numero importante di diplomati nel corso della sua storia, attraverso un video realizzato da Alessia Michetti, una ex studentessa dell'Istituto e che ora frequenta lo Iulm di Milano.

"Al termine di questa felice ricorrenza, che ha visto tutto il personale e gli studenti impegnati in attività che hanno riguardato diverse iniziative, da quelle sportive a quelle musicali, per passare attraverso quelle matematiche e informatiche, la scuola desidera esprime il suo grazie a quanti hanno contribuito alla riuscita di questa festa - scrivono i dirigenti del Badoni e gli organizzatori delle iniziative per il 75° - ma i nomi sono davvero molti e si rischierebbe di compilare un elenco sterile, noioso e magari incompleto".

"Un ringraziamento è comunque doveroso a tutti e per tutto, a partire dalle autorità della nostra città, con il sindaco Mauro Gattinoni e il Consigliere provinciale all'Istruzione Carlo Malugani, il Provveditore Adamo Castelnuovo, i rappresentanti delle aziende del nostro territorio che da diversi anni collaborano con la scuola, i negozi che hanno offerto premi e gadget per le competizioni, gli Alpini della Valsassina che hanno organizzato una buonissima pausa pranzo con polenta e salsiccia, i diversi esercizi pubblici, gli ex studenti del Badoni che a titolo privato hanno voluto dare una mano nei modi più diversi".

Un grazie è stato rivolto anche agli ex dirigenti della scuola Roberto Poverelli e Angelo De Battista, all’attuale Dirigente Luisa Zuccoli, ai docenti, agli studenti e al personale Ata che oggi vivono in questa realtà. Per l'occasione sono stati realizzati portachiavi commemorativi, donati a tutto il personale docente e Ata dell'Istituto, oltre a targhe di riconoscimento per quelle persone o realtà che negli anni hanno lasciato un segno particolare nella storia dell'istituto.

"A tutti la scuola risponde con il suo grazie! grata per il supporto, l’aiuto, la collaborazione e la partecipazione alle numerose e diverse attività che sono state organizzate e che hanno permesso di riportare alla luce spaccati della passata storia, a volte sconosciuti o semplicemente dimenticati, ma comunque veramente interessanti. Con questo spirito di condivisione e di collaborazione, lunedì prossimo i docenti e il personale festeggeranno il Natale con un incontro conviviale presso la scuola, mentre gli studenti, il giorno prima delle vacanze natalizie, potranno godere di un momento musicale animato dagli studenti stessi".