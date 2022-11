Scuola e mondo del lavoro dialogano sul marketing digitale

Scuola e mondo del lavoro cercano vie per integrarsi e comprendere come incanalare al meglio le risorse e le energie dei giovani studenti nel mercato professionale.

In particolare le attività del marketing digitale sono sempre più importanti e strategiche: siti internet, e-commerce e social sono diventati strumenti di lavoro che richiedono conoscenze, abilità e tempo da dedicare.

Da queste considerazioni nasce l'idea del progetto di orientamento e formazione elaborato da Confcommercio Lecco e proposto, in questa prima edizione, agli studenti dell'istituto Parini di Lecco (guidato dalla dirigente Raffaella Crimella) grazie anche al contributo delle docenti Ambrogina Maggi ed Elena Tanzi. Gli studenti di IV e V che hanno accolto la proposta, suddivisi in due gruppi di 12 ragazzi, hanno iniziato le lezioni nei giorni scorsi presso l'aula informatica della associazione di piazza Garibaldi 4 a Lecco.

Il corso "Il mondo digitale: come gestire un brand aziendale a 360°" verrà tenuto dalla società Adv (consulente digitale di Confcommercio Lecco e dei suoi associati) ed è stato presentato agli studenti, in occasione della prima lezione, dal presidente del Cat Unione Lecco (società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco), Angelo Belgeri, e dalla responsabile Formazione di Confcommercio Lecco, Chiara Silverij.

"Crediamo nella formazione"

"Ci fa molto piacere che vi siate fidati di noi e della nostra proposta - ha esordito il presidente Belgeri - Crediamo sia fondamentale lavorare sulle competenze, sul desiderio di crescere e migliorare. Come Confcommercio Lecco crediamo nella formazione e ogni anno eroghiamo numerosi corsi. La nostra attenzione al mondo della scuola non è recente, ma cercavamo qualcosa di più di una testimonianza di un paio d'ore sul fare impresa... Ecco perché abbiamo deciso di organizzare e proporre un corso più ampio e articolato: il nostro obiettivo è quello di offrirvi stimoli interessanti e nello stesso tempo venire incontro alle vostre esigenze. Vogliamo potere collaborare e lavorare insieme a voi".

"L’esplosione delle tecnologie digitali ha portato a una evoluzione delle strategie di comunicazione e di vendita a cui anche le nostre imprese del commercio e del turismo hanno dovuto adeguarsi - ha evidenziato Chiara Silverij - Le aziende di ogni settore e dimensione hanno la possibilità di far conoscere i propri prodotti sia in Italia che all’estero raggiungendo nuovi mercati e nuovi clienti. Questo corso rappresenta una bella occasione per offrire alle imprese del nostro territorio le capacità apprese, per le quali il web-marketing è diventato un settore sempre più strategico anche per il commercio tradizionale".

Esperti, consulenti e docenti in materia digitale affiancheranno i ragazzi per circa tre mesi per accompagnarli in un viaggio digitale, dove impareranno a usare gli strumenti del web in modo professionale: dai programmi di grafica ai siti, dai motori di ricerca all'email marketing. Verranno alternate lezioni teoriche e momenti di pratica con esercitazioni tese a permettere ai partecipanti di sperimentare, verificare e consolidare le nozioni apprese.