Mandello: servizi mensa e trasporto per il prossimo anno scolastico

Mandello, l'Amministrazione comunale ha reso noto che sono in corso di definizione i servizi mensa e trasporto per il prossimo anno scolastico.

«Le normative anti Covid-19 impongono un'attenta programmazione dei servizi e per questo è necessario avere quanto prima i numeri definitivi degli studenti che avranno necessità di tali servizi» spiega il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli.

Tutte le famiglie hanno ricevuto via mail e tramite app Mandello del lario Smart i moduli per procedere alla richiesta che, per i motivi sopra esposti, devono essere presentati tassativamente entro il prossimo 30 luglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Comune e Istituti scolastici - conclude il sindaco - stanno facendo di tutto per garantire, con il pericolo di nuove infezioni covid ancora attivo, il funzionamento a pieno regime delle attività formative, sia in termini didattici che di tempo scuola. Per farlo però, dobbiamo avere dati certi sulla frequenza dei servizi a domanda individuale».