Le Project rock school sostengono i colleghi alluvionati di Faenza

Due scuole musicali lecchesi a fianco dei "colleghi" di Faenza che stanno vivendo ore molto difficili a causa dell'alluvione dello scorso 3 maggio.

Le Project Rock School di Mandello e Olginate si sono infatti attivate per aiutare la Scuola Artistation della città romagnola colpita dalla calamità naturale. La sede dell'ente no profit della provincia di Ravenna è stata completamente sommersa d'acqua ed è inagibile a causa di ingenti danni sia alla struttura sia alla strumentazione.

Per questo motivo è stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme che punta a raccogliere 90mila euro per sostenere i lavori necessari alla ripresa dell'attività (a oggi ne sono stati raccolti meno di 40mila). Questo il messaggio pubblicato da Artistation sul web: "Cerchiamo fondi in modo da ripristinare al più presto tutto l'occorrente per poter riaprire i corsi a tutti i nostri piccoli e grandi allievi, pensando che la musica sia una parte fondamentale della nostra vita, che sia anche terapeutica e possa aiutare a uscire da situazioni del genere. Un grande grazie in anticipo a tutti coloro che ci sosterranno!"

"Sosteniamo un diritto comune a tutti"

Le Project Rock School del nostro territorio, composte da insegnanti e ragazzi, hanno deciso di sostenere la raccolta. "Come Scuole di musica Prs pensiamo e riteniamo fondamentale che la cultura artistica e musicale vada sostenuta per arricchimento sociale di tutti - è il commento del responsabile Stefano Marzocchi - La calamità 'naturale' che ha colpito la scuola di Faenza è tremenda. Chi si occupa di queste cose è ben consapevole della fatica nel gestire situazioni ed equilibri nel rapporto sociale con docenti, allievi, genitori e anche economici (non facili per associazioni e comuni). Le scuole Prs Mandello e Olginate desiderano contribuire creando rete nel sostenere un diritto comune a tutti, la possibilità per chi lo desidera, di acculturarsi con valore e qualità accrescendo il proprio il proprio sapere e condividere con altri il piacere della musica che ci accompagna ogni in ogni momento della nostra vita quotidiana. Vi chiediamo di divulgare questa informativa e sostenere la ripresa di questa scuola musicale".