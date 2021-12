Le scuole di Rancio con Avsi per un Natale nel segno della solidarietà

Un Natale all'insegna della solidarietà. Come ormai tradizione, le scuole Pietro Scola, Massimiliano Kolbe e il liceo Leopardi hanno collaborato con Avis, organizazzione non profit che dal 1972 realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 38 Paesi nel mondo.

Svariate le iniziative proposte quest'anno: vendita di mele di San Nicolò e biglietti natalizi, il cui ricavato contribuisce a rinnovare nove sostegni a distanza, ma anche il classico appuntamento con i tornei che precedono l'inizio delle vacanze.

Quest'anno i fondi raccolti andranno a sostegno del progetto Haiti, attraverso il quale Avsi aiuterà due centri educativi nella periferia della capitale Port-au-Prince, nei quartieri di Cité Soleil e Martissant, per garantire un percorso educativo a bambini e giovani vulnerabili. Contribuirà inoltre alla ricostruzione della zona di Les Cayes, a sud ovest del Paese, tra le zone più colpite dal sisma di agosto (maggiori informazioni sul progetto sono disponibili a questo link).

«Questo appuntamento per noi è sempre prezioso perché permette ai nostri bambini e ragazzi di scoprire che aiutare il prossimo ci corrisponde: siamo fatti per amare e queste esperienze lo rendono evidente aprendo sempre più alla dimensione del dono» commentano i presidi delle tre scuole coinvolte.