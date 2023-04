Sport, mobilità sostenibile e cyber week al Badoni

Settimana intensa per l’istituto Badoni di Lecco, impegnato in competizioni sportive ed ecologiche, che hanno registrato riconoscimenti importanti. Si inizia con la classe 1 Cmm, indirizzo meccanico, che ha scalato la classifica del premio intermedio della settimana, previsto dalla "High school Challenge", la campagna di mobilità sostenibile, promossa dal comune di Lecco, per favorire gli spostamenti non inquinanti all’interno di percorsi casa-scuola o nei momenti liberi. Il riconoscimento per il lavoro svolto ha fruttato 10 libri, offerti dalla Libreria Volante di Lecco (nella foto). Al momento la classifica generale vede in testa un’altra classe dell’istituto: la 3 B del liceo delle scienze applicate, seguita e tallonata dalla 1 Cmm, mentre il team dei docenti della scuola è all’ottavo posto.

I tornei sportivi con studenti e docenti

Sempre in questa settimana si sono concluse le competizioni sportive che hanno visto impegnati gli studenti di tutto il quinquennio e di tutti gli indirizzi. Il torneo di pallavolo, che è stato il protagonista principale, ha registrato la presenza della componente femminile e maschile della scuola, e ha visto anche la partecipazione di una formazione mista, composta da docenti e personale Ata. Quest’ultima ha gareggiato con gli studenti delle classi 4^ e 5^ una situazione che ha incuriosito molti ragazzi, desiderosi di vedere i loro professori in un ruolo diverso e magari messi in difficoltà dalle prestazioni sportive degli studenti, anche se, ad oggi, ai quarti di finale, il risultato è a favore dei docenti. La competizione ha rappresentato un momento di condivisione all’insegna del divertimento, della provocazione benevola e del sorriso.

Continua il per-corso di cyber security

E sempre al Badoni prosegue poi, nel corrente anno scolastico, il per-corso di cyber security iniziato nel 2020-2021 in collaborazione con "Easynet" e i suoi grintosi esperti, il Politecnico di Milano e finanziato da Univerlecco con il presidente Vico Valassi. "In uno scenario mondiale, nel quale le nuove tecnologie hanno rivoluzionato la nostra quotidianità disegnando un quadro sicuramente innovativo, ma, per molti versi, allarmante, abbiamo ritenuto che la funzione etico educativa dell'Istituto Badoni dovesse aiutare i ragazzi a destreggiarsi con consapevolezza e responsabilità tra falsi profili, propagande selvagge, disinformazione, 'quotidiano pedinamento digitale', cyberbullismo, rispetto della privacy e sicurezza" - spiegano i promotori dell'iniziativa.

La formazione è stata progettata come un percorso di approfondimento e di complessità articolata a partire dalle classi del secondo biennio per concludersi con le classi terminali del ciclo di studi superiore. Tutti gli alunni delle classi terze dell’istituto Badoni sono stati coinvolti nel percorso base, al quale seguirà un percorso dedicato esclusivamente alle articolazioni di informatica e telecomunicazioni. Le classi quarte di informatica e telecomunicazioni hanno affrontato, oltre al percorso specialistico previsto, una settimana di laboratorio (circa 30 ore) sulla sicurezza delle applicazioni e delle reti, coadiuvate da aziende esterne e da ethical hacker.

La sfide tra attacchi e difese informatici

Questa iniziativa, denominata cyber week, ha visto i ragazzi sfidarsi in una serie di attacchi e difese informatici, favorendo così l’ingresso di studentesse e studenti alle professioni di nuova generazione, indispensabili alle aziende di qualsiasi settore e previste dalle normative europee in materia di sicurezza informatica. Infatti, i tre professionisti della cyber security più ricercati dalle aziende sono: il penetration tester, l’ethical hacker e il security consultant. Durante il corso non sono stati elencati strumenti o exploit 0-day, ma rivelato il punto di vista che guida gli attaccanti, per comprendere come difendere i propri asset al meglio. Gli argomenti trattati sono stati verificati attraverso sessioni pratiche guidate in laboratorio.

"Problemi etici e impatti sociali delle tecnologie d’avanguardia"

Sono due gli obiettivi prefissati al termine del percorso completo: innanzitutto diffondere, secondo una metodologia integrata ed euristica, la cultura della information security operando anche in una dimensione verticale, con la formazione di professionalità future altamente qualificate. E poi ancora contribuire alla consapevolezza del ruolo della protezione dei dati come forma di esercizio di cittadinanza critica, autonoma e responsabile (educazione civica), nella creazione di un professionista etico. A tale proposito al Badoni è stato aggiunto al per-corso base, un corso dal titolo: "Problemi etici e impatti sociali delle tecnologie d’avanguardia" proposto, come prima sperimentazione, nella classe 3 di informatica e telecomunicazioni e tenuto da docenti del Politecnico di Milano, che avrà inizio questo venerdì. Il valore aggiunto di questa proposta è quello di formare dei professionisti eticamente preparati e non solo dei tecnici.