"Gli studenti delle scuole medie costretti a fare lezione al freddo"

Lezioni al freddo da settimane alle scuole medie (scuola secondaria di primo grado) di Dervio. È questa l'amara realtà che caratterizza alcune aule della scuola derviese. La segnalazione di questi disagi, con temperature troppo basse per gli studenti per poter effettuare in modo confortevole l'attività didattica, ma anche il lavoro di insegnanti e collaboratori scolastici, era già stata fatta il mese scorso all'amministrazione comunale dal gruppo consiliare di minoranza, che si era fatto portavoce delle numerose segnalazioni pervenute dalle famiglie già durante il Consiglio comunale del 22 novembre, che vedeva all'ordine del giorno proprio l'approvazione del Piano per il diritto allo studio di quest'anno scolastico. In quella occasione era stato sollecitato un pronto intervento, ma non ci sono però stati interventi risolutivi nella ventina di giorni trascorsi, tanto che sono in molti, tra i genitori e il personale scolastico, a segnalare ancora questo disagio, che potrebbe essere anche tra le cause di alcune assenze dovute a patologie influenzali. Lo stesso problema era inoltre stato segnalato per un limitato periodo anche nella palestra comunale.

"Situazione insostenibile di grande disagio"

Una situazione insostenibile di grande disagio, che stride ancor di più considerando gli imminenti lavori per realizzare una nuova aula magna presso le scuole medie. Tra i tanti contributi straordinari che in questo periodo vengono erogati a tutti i Comuni, Dervio ha infatti ottenuto tempo fa 460mila euro per la manutenzione straordinaria dell'edificio delle Medie, con una procedura che era stata avviata dalla precedente amministrazione proprio con l'obiettivo di intervenire sulla struttura di una scuola degli anni Settanta che sente ormai il peso dell'età. La nuova Giunta ha invece destinato questi fondi alla realizzazione di un'aula magna da 90 posti, che verrà realizzata dove ora sorge l'attuale palestra, e i cui lavori partono proprio in questi giorni. A dimostrazione del fatto che tale intervento, seppure con una sua utilità, non fosse probabilmente la priorità più urgente dell'edificio, lo stesso progetto approvato dalla Giunta riporta che la scuola abbia altre necessità di sistemazione ma che la realizzazione di altri interventi "deve essere rimandata al reperimento di altre risorse finanziarie".

Chiediamo quindi che la Giunta intervenga con urgenza a effettuare le necessarie manutenzioni straordinarie all'edificio, partendo proprio, anche con interventi temporanei ma immediati, dalla sistemazione dell'impianto di riscaldamento. Le nostre scuole e i nostri studenti, al di là di tante parole di circostanza, meritano interventi concreti e urgenti.

Gruppo consiliare "Insieme per Dervio"