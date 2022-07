Le scuole lecchesi compiono tre volte il giro del mondo con mezzi "green". È terminata il 30 giugno la Lecco Play&Go High School Mobility Challenge, l'iniziativa promossa dal Comune di Lecco in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler di Trento e la cooperativa Eco86, che ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città in una challenge mirata a promuovere la mobilità sostenibile, incentivando l'uso di mezzi di trasporto alternativi all'auto privata.

Dal 26 marzo al 30 giugno infatti 750 studenti e docenti di 7 scuole superiori di Lecco, per un totale di 45 squadre, hanno tracciato, attraverso un'app dedicata, i loro spostamenti sostenibili in bicicletta, a piedi, in autobus, treno e car pooling: ogni squadra ha così accumulato punti "green leaves" e contribuito alla definizione e all'aggiornamento in tempo reale di una classifica generale, che ha decretato la vittoria della classe 2^ B professionale dell'IIS Parini, in grado di raccogliere 4.590 green leaves in 3 mesi. Al secondo posto si è classificata la squadra del liceo artistico dell'Istituto Medardo Rosso, classe 3^ C, con 4.259 e al 3° posto la 2^ B, indirizzo tecnico, dell'Istituto Badoni con 2.872. A questo collegamento la classifica completa.

Studenti e docenti hanno percorso complessivamente 122.639 chilometri sostenibili in tre mesi, di cui 19.079 a piedi (16%), 13.313 in biciletta (11%), 48.324 in bus (39%), 39.261 in treno (32%), 2.662 in car poling (2%). Tutti i dettagli a questo link.

Gattinoni: "Potenzieremo Linee Lecco"

A proposito di una città caratterizzata da una mobilità sempre più sostenibile, il sindaco Mauro Gattinoni ha annunciato il potenziamento dei servizi di Linee Lecco.

"In questi giorni estivi il traffico in città si è alleggerito, scuole chiuse, alcune famiglie in ferie, chi approfitta delle belle giornate per muoversi a piedi anziché in auto. Ma sappiamo già che da settembre, come ogni settembre, non sarà così: per questo stiamo lavorando a un obiettivo fondamentale: avere una città fluida e veloce - spiega il sindaco - In pratica? Significa che, siccome le strade sono quelle che sono e pur andando a rimuovere questo o quel semaforo, se vogliamo produrre un miglioramento sensibile dobbiamo ridurre il numero delle auto in circolazione, dobbiamo offrire alternative praticabili e vantaggiose rispetto all’uso dell’auto privata per alcuni spostamenti. Per questo lunedì in Consiglio comunale presenteremo un piano di potenziamento di Linee Lecco. Alla nostra società di trasporto daremo nuovi compiti: oltre alla gestione dei bus urbani e del sistema dei parcheggi chiederemo di studiare, progettare e gestire nuove modalità di trasporto ad esempio bici, monopattini, car-sharing, bus a chiamata e tutte le infrastrutture di interconnessione necessarie. Inoltre apriremo la possibilità di agire a livello sovracomunale, per gestire servizi di concerto con i comuni vicini, rendendo più comodo e più pratico lo spostamento entro un raggio, diciamo, di circa 6 km da Lecco. Da ultimo, chiederemo uno sforzo verso i pagamenti digitali di tutti i servizi offerti, anche combinati tra loro (es: park + bus)".

"Lavoriamo per una città sostenibile, connessa, rapida - conclude Gattinoni - Promemoria per gli studenti (e per le loro famiglie): ora godetevi la vacanza, ma da settembre tutti a scuola senza auto! Oltre al Piedibus, usare i pullman gratis fino a 19 anni è comodo, sicuro e rende autonomi anche per gli impegni e lo svago del pomeriggio e del fine settimana. Una scelta che fa bene a noi, agli altri e all’'ambiente".