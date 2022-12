San Nicolò, i giovanissimi tornano in Basilica a conoscere il Santo Patrono di Lecco

Anche i bambini riprendono pienamente contatto con la tradizione. Riprende, dopo il periodo di sospensione causa pandemia, il consueto momento avviato nelle scuole dell’infanzia di Lecco di far incontrare San Nicolò ai bambini. Nella mattinata del 5 dicembre (tra le 10 e le 11) i bambini delle scuole dell'infanzia paritarie saranno accolti da don Davide Milani sul sagrato della Basilica del Santo Patrono e, grazie ad alcune guide volontarie, attraverso opere d’arte presenti all’interno della Basilica, scopriranno la storia del Santo.

Prima dell’uscita dalla Basilica, il percorso si concluderà con una sorpresa e, al termine, con una passeggiata sul lungolago fino ad arrivare alla Statua di San Nicolò. Saranno presenti le educatrici delle scuole e la presidente dell’Associazione Angela Fortino.

Le mele di San Nicolò nelle scuole

La tradizione torna protagonista a Lecco. Come ogni anno, in occasione delle celebrazioni per il Santo Patron di Lecco, si rinnova quella di San Nicolò, con la distribuzione delle mele rosse ai più piccoli. Le mele, fornite dall'azienda che gestisce il servizio di refezione scolastica Dussmann Service e confezionate dalle volontarie dell'Associazione Volontari Pensionati Lecchesi, saranno consegnate da Cesea in tutte le scuole dell'infanzia statali e paritarie di Lecco. Quest'anno, in aggiunta, in alcuni plessi le volontarie condivideranno coi bambini i racconti della tradizione, per un momento di magia che si tramanda di generazione in generazione.

Così l'assessore all'educazione Emanuele Torri: “La festa di San Nicolò è una delle tradizioni più significative della nostra città; è importante che tutti gli alunni delle nostre scuole, cominciando dai bambini e dalle bambine della scuola dell'infanzia, conoscano la vicenda del nostro patrono e attraverso di essa imparino il valore del dono e della solidarietà. La tradizionale consegna delle mele quest'anno si arricchisce della collaborazione tra la ditta Dussmann, le volontarie della AVPL (che le hanno confezionate) e infine CESEA (che si occuperà della consegna); credo sia un esempio virtuoso di che cosa si intende per comunità educante, soprattutto in considerazione del fatto che in alcuni plessi dell'infanzia le volontarie dell'AVPL saranno presenti a raccontare la storia del Santo e le tradizioni a esso legate. Un sentito ringraziamento a tutti questi soggetti che, insieme all'Amministrazione comunale, hanno contribuito a tenere vivo il valore della Festa di San Nicolò”.