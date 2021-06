Lecco: nuova sede per l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli

Gli uffici della Sezione operativa territoriale sono stati trasferiti dal vecchio fabbricato in località Bione ai moderni locali del palazzo Inail di Via Bruno Buozzi

Nuova sede per la Sezione Operativa Territoriale (Sot) di Lecco: dopo quasi venti anni di permanenza nel vecchio fabbricato sito in località Bione, gli uffici della sezione sono stati trasferiti presso la nuova sede di via Bruno Buozzi, al quarto piano del palazzo.

Inail, più vicini al centro cittadino e facilmente raggiungibili per l'utenza. Nell'area in località Bione rimarranno ancora gli spazi doganali per il controllo fisico delle merci. Adm vuole porsi al servizio delle aziende in maniera sempre più funzionale per le esigenze di operatori e cittadini.

Cos'è Adm

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - istituita con decreto legislativo 300 del 30 luglio 1999 - pdf - è una delle agenzie fiscali che svolgono le attività tecnico-operative un tempo di competenza del Ministero delle Finanze. È un ente pubblico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

Dal 1° dicembre 2012 - in applicazione del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012) - l'Agenzia delle Dogane ha incorporato l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.