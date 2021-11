Lavori sulle ferrate: chiusi i sentieri vicini a Gamma 1 e Gamma 2

Si continua a lavorare sui monti lecchesi. Il Comune di Lecco ha emesso un'ordinanza contenibile e urgente per la chiusura dei sentieri interessati dalle operazioni di disgaggio delle vie ferrate Gamma 1 e Gamma 2. Nel documento di legge: “Chiusura temporanea al transito dei tratti di sentieri individuati nella mappa allegata alla presente, come parte integrante, nel giorno di martedì 09 novembre 2021 dalle 8.00 alle 17.00 stante il rischio per l’incolumità pubblica” e “in caso di maltempo le operazioni di disgaggio saranno rinviate al primo giorno utile successivo”.

Le aziende al lavoro

Inoltre, il Comune di Lecco raccomanda di prestare “la massima attenzione perché la operazioni di bonifica da potenziali pietre instabili richiedono grande prudenza: i sentieri più vicini alle due ferrate saranno interdetti per consentire agli specialisti di lavorare in sicurezza”. Ad eseguire le opere sarà per la ferrata Gamma 1 l'impresa Geomont S.r.l. di Lecco, per la ferrata Gamma 2 il Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Geoprotection di Mazzoleni Ulderico di Lecco, Panzeri Manuele di Ballabio, Panzeri Martino di Ballabio e Maggioni Giulio di Oliveto Lario.