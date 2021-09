Varenna, sarà illuminato il sentiero che collega il cimitero a Fiumelatte

Sono cominciati con il sopralluogo i lavori che, entro la fine di quest'anno, vedranno illuminato il tracciato pedonale che collega il cimitero alla frazione di Fiumelatte. Ben conosciuto dai residenti e frequentato anche dai turisti, il collegamento costituisce una valida alternativa panoramica al percorso che costeggia la Provinciale 72.

Lo scopo è garantire la sicurezza notturna del passaggio per aumentarne la fruizione, conservando l'integrità dei luoghi e ponendo particolare attenzione a ridurre l'impatto ambientale ed energetico. Nei tratti panoramici l'illuminazione sarà bassa e rivolta a terra, mentre nei tratti di scale sarà a filo di terra, sempre allo scopo di limitare l'impatto paesaggistico e luminoso. Verrà inoltre illuminato il tratto del Fiumelatte, molto caratteristico, che attraversa il borgo abitato presso il ponte di via Padre Luigi Mellera.

"Attenzione a cittadino e turista"

"È un progetto importante che coniuga attenzione sia per il cittadino che vive il borgo sia per il turista che lo visita - afferma il sindaco Mauro Manzoni - e rende più sicuro e funzionale quel tratto di strada. La progettazione è stata molto attenta alla preservazione del contesto ambientale e paesaggistico, temi da sempre al centro della nostra azione amministrativa. Non è da ultimo l'aspetto finanziario: il costo dell'opera (100.000 euro circa) sarà coperto totalmente da fondi statali".