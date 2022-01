Sulle orme del Viandante: ripartono i corsi per diventare guide

Il Sentiero del Viandante è uno dei punti forti del turismo di prossimità nel Lecchese. Il lungo tratto di media montagna lega fisicamente Milano alla Svizzera, pezzo de “Le Vie del Viandante”, il cammino internazionale di 220 km che collega Italia e Cantoni, dalla città capoluogo a San Bernardino. Il Comune di Lecco, capofila del progetto Interreg “Le Vie del Viandante 2.0”, ha quindi proposto il secondo ciclo di webinar gratuiti. Gli incontri online, in programma a febbraio, lunedì 7, 14 e 21 dalle 15.30 alle 17.15, rappresentano una nuova opportunità di sviluppo del territorio e di crescita per imprese e operatori del turismo.

Guide sul viandante? Come iscriversi ai corsi

“Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 300 richieste di partecipazione provenienti da tutta la provincia di Lecco, ma anche da quelle di Sondrio, Como e Milano - sottolinea l'assessore all'Attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo - promuoviamo questo secondo percorso di formazione dedicato agli operatori del comparto turistico, in un contesto che ha registrato (dati Infopoint 2021) un aumento delle richieste di informazioni proprio sul nuovo itinerario. Gli incontri di quest'anno proporranno, con il solito approccio concreto e pragmatico, contenuti che in parte prendono spunto anche dalle proposte dei partecipanti alla passata edizione, per un format in grado di rispondere per davvero alle esigenze degli operatori. Di pari passo prosegue la costruzione di un'offerta turistica sempre più completa e in grado di posizione Lecco, in sinergia tra pubblico e privato, nel mercato dell'outdoor, quale meta privilegiata per vacanze all'insegna del trekking, dello sport e del benessere psicofisico”.

I webinar si rivolgono alle imprese e agli operatori della filiera turistica, guide, accompagnatori, strutture ricettive e ristorative, agenzia di viaggio e tour operator e al termine del percorso rilasceranno un attestato di qualifica che accrediterà l'operatore nella “rete del viandante”. Per iscriversi è necessario inviare un’e-mail a leviedelviandante@comune.lecco.it, mentre per maggiori informazioni è possibile contattare lo 0341 481485/481486; il termine per presentare le iscrizioni è il 3 febbraio.

A questo collegamento è disponibile il programma completo.