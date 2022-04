"Il capo perfetto" ha aperto i festeggiamenti dei Giovani di Api Lecco Sondrio: in 100 in sala

Prima serata al cinema per i Giovani di Api Lecco Sondrio. Mercoledì è cominciato, al Nuovo Cinema Aquilone di via Parini, il cineforum a tema lavoro “Officina cinema” organizzato dal Gruppo che quest’anno festeggia i 30 anni di fondazione. Un centinaio di persone presenti per la prima proiezione, il film spagnolo “Il capo perfetto” che ha messo in luce, in chiave di commedia grottesca, la vita di un’azienda a conduzione famigliare che produce bilance. Prima dell’inizio del film ha preso la parola Laura Silipigni, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, che ha dato il via ufficiale alla rassegnsa: “Ringrazio don Davide Milani per la preziosa collaborazione e per la creazione insieme a noi di questo cineforum che vuole essere un momento di celebrazione, ma anche di riflessione sul nostro mondo, ovvero quello del lavoro”.

A condurre lo spettatore in questo viaggio, che proseguirà l’11 maggio con la visione del film “In guerra” e il 25 maggio di “Joy”, c’è il critico cinematografico Gian Luca Pisacane, che ieri sera ha introdotto il film spiegando anche come il cinema italiano negli ultimi anni non abbiamo mai cercato di rappresentare il mondo del lavoro ed è il grande assente di questo specifico ramo del mondo cinematografico in cui invece, ad esempio, il cinema francese eccelle. Il secondo titolo, ‘In guerra’, fa parte di una trilogia composta interamente sul mondo del lavoro e parla, in modo duro, di un’azienda che delocalizza, senza fare vincitori e vinti; il terzo titolo, ‘Joy’, è una commedia che parla della storia di Joy Manganaro, l’inventrice del Mocio, tra fallimenti e ambizioni. Per iscriversi alle prossime due proiezioni cliccare qui.

Alla fine della proiezione de “Il capo perfetto” sono saliti sul palco due consiglieri del Gruppo Giovani di Api, Micol Gabbioni (azienda Italgard) e Tomas Dell’Oca (azienda Tecnofar) che insieme a Pisacane hanno cercato di analizzare il film appena visto e ricondurlo nella realtà delle loro imprese: “Ovviamente i toni del film erano da commedia grottesca ha spiegato Gabbioni -, ma abbiamo rivisto dinamiche o realtà che viviamo sulla nostra pelle ogni giorno. Soprattutto il ruolo dell’imprenditore di una piccola e media impresa che deve fungere da “bilancia” tra mille dinamiche che accadono e cercare di risolverle in qualche modo”.