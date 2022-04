Lecco ha un nuovo prefetto: arriva Sergio Pomponio

Sergio Pomponio è il nuovo prefetto di Lecco. La nomina, la prima della sua carriera, è stata effettuata dal Ministero dell'Interno, che ha così sanato il vuoto creato dallo spostamento, avvenuto oltre un mese fa, di Castrese De Rosa a Ravenna, sostituito temporaneamente dal vice prefetto vicario Laura Maria Motolese. Nato nel 1963 ad Avellino, Pomponio arriva da Parma, dove ha ricoperto la carica di Vicario.

Sergio Pomponio: la biografia

La prima esperienza è stata nel 1990, a Bergamo: nella locale Prefettura ha prestato servizio a lungo, fino al 2011, prima di passare a quelle di Lodi e Venezia, dov'è stato coordinatore del Gruppo Interforze per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nei lavori delle Grandi Opere, e quindi tornare in Lombardia, a Pavia. Non solo: nel suo curriculum ci sono le esperienze come commissario prefettizio a Mapello, Filago, Arzago, Telgate e Urgnano, tutti compresi tra il 1998 e il 2011.

A Parma è stato anche subcommissario prefettizio con delega alla Sicurezza e Ordine Pubblico, alle Società Partecipate ed alla Cultura, oltre che componente dei Consigli di Amministrazione della Fondazione Teatro Regio di Parma, della Fondazione Teatro Due di Parma e della Scuola per l’Europa di Parma.

Pomponio avrà il compito di sorvegliare i flussi dei fondi in arrivo da Piano nazionale di resilienza e resistenza (Pnrr) e Olimpiadi 2026, come ricordato anche dallo stesso De Rosa durante la conferenza stampa di commiato. Altro tasto importante è quello degli infiniti lavori legati alla nuova Prefettura, che si trasferirà nella sede dell'ex mutua di via Cantarelli. L'insediamento è previsto per queste ore, mentre la presentazione alla cittadinanza avverà durante la prossima settimana.