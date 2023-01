Il servizio civile? Anche in fattoria o in attività di bottega

Il servizio civile? In fattoria o in attività di bottega per favorire l'inclusione aiutando persone con disabilità o comunque bisognose di un aiuto socio assistenziale. Per il secondo anno consecutivo Casa dei Ragazzi Iama Onlus mette infatti a disposizione del territorio Meratese 5 posti di Servizio civile universale per 5 giovani con età compresa tra i 18 e i 28 anni, da impiegare nelle sue 4 sedi di Olgiate Molgora: la Residenza Sanitaria per persone con disabilità, il Centro educativo diurno per minori (Ced) La Casa di Sophia; Centro socio educativo e la Fattoria.

"Un'esperienza positiva per tutte le persone coinvolte"

"Alla luce dell’esperienza avviata nel maggio 2022, e tuttora in corso, possiamo affermare che la scelta di ospitare le volontarie e i volontari del servizio civile presso tutte le nostre strutture ha avuto esito positivo - commenta la Direttrice Donatella Puccia, che si è fatta promotrice dell’iniziativa - Per i ragazzi è stata sicuramente un’occasione di formazione, di crescita personale e professionale; per noi un innesto di vitalità e di freschezza e un supporto aggiuntivo, utile e necessario. Casa dei Ragazzi Iama è sul territorio meratese da ormai 50 anni e si occupa di disabilità e di fragilità. Questo progetto permetterà di proporre ai nostri utenti, anche per il 2023/2024, attività di integrazione e di socialità aggiuntive rispetto a quelle che già svolgono quotidianamente e offrirà ai futuri volontari la possibilità di acquisire un bagaglio di conoscenze, esperienze e anche di emozioni utile e spendibile un domani nella vita e, in particolare, nel mondo del lavoro".

I progetti che vedono coinvolta Casa dei Ragazzi Iama Onlus, grazie al coordinamento dell’Ente di Servizio Civile Associazione Mosaico, sono due: 1) Percorrere la solidarietà: Un progetto di Servizio Civile a sostegno della disabilità (coinvolge la Rsd, il CSE e la Fattoria). 2) RelAzioni a catena - Un progetto a sostegno dei minori nelle province di Lecco e Monza (coinvolge il Ced La Casa di Sophia). I volontari verranno impiegati in diverse attività, in relazione alla sede per cui faranno domanda:

Le 4 strutture dove poter svolgere il Servizio civile

RSD - Residenza Sanitaria per persone con Disabilità (via Castello, 1 - progetto Percorrere la solidarietà - codice sede 205994 - n°2 posti). I volontari affiancheranno prevalentemente gli educatori della RSD nelle attività educative, didattiche e laboratoriali proposte quotidianamente agli ospiti, incluse le attività animative e di intrattenimento gestite dagli Oss (operatori socio sanitari); accompagneranno gli ospiti nelle attività esterne, incluse le attività in BottegHaus (bottega laboratorio di Casa dei Ragazzi Iama in cui vengono effettuati laboratori artigianali, tra cui quelli di lavorazione del midollino e del legno) e in Fattoria; verranno inoltre impiegati per accompagnare gli ospiti in occasione di visite mediche (è richiesta la patente di guida).

CED - Centro Educativo Diurno per Minori La Casa di Sophia (via Parinisnc - progetto RelAzioni a catena - codice sede 205996 - n°1 posto). Il volontario o la volontaria affiancherà le figure psico educative nei laboratori educativi e didattici e nelle attività ludico ricreative, programmati all’interno del Servizio; accompagnerà, inoltre, i giovani utenti in attività di inclusione sociale e di autonomia, sul territorio. Le attività vengono svolte attraverso interventi individuali specifici, laboratori educativi di gruppo (diversificati per età e bisogni), attività di accoglienza e sostegno ai compiti. Nel periodo estivo è prevista una progettazione specifica di attività giornaliere, che amplia l’offerta già programmata durante l’anno. Il volontario sarà anche coinvolto in piccole attività di segreteria e organizzative (è richiesta la patente di guida) e nella gestione del momento del pranzo. La fascia di apertura del servizio prevista va dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00. Le attività rivolte ai minori si svolgono dalle ore 13:00 alle ore 18.

CSE (via della Corna, 20 - progetto Percorrere la solidarietà - codice sede: 205992 - n°1 posto). Il volontario affiancherà gli Educatori del CSE nelle attività educative, didattiche e laboratoriali proposte quotidianamente agli utenti, tra cui le attività teatrali; accompagnerà gli ospiti nelle attività esterne (è richiesta la patente di guida), incluse le attività in BottegHaus (bottega-laboratorio di Casa dei Ragazzi Iama in cui vengono effettuati laboratori artigianali, tra cui quelli di lavorazione del legno), in Fattoria e in piscina. Tutte le attività vengono svolte in piccoli gruppi. La fascia di apertura del servizio prevista va dal lunedì al venerdì dalle 8:45 alle 16:10.

Fattoria (via Oratorio snc - progetto Percorrere la solidarietà - codice sede 205997 - n°1 posto) Il volontario affiancherà gli operatori della Fattoria (tra cui educatori, manutentori e un terapista della riabilitazione equestre) nelle attività agricole, di mantenimento degli animali, cura dell’orto, cura del verde e supporto alle attività educative e formative, rivolte a scuole e tirocinanti. Verrà poi impiegato per eventuali trasporti di persone o cose (è richiesta la patente di guida) e coinvolto in momenti di promozione dell’attività della Fattoria. Sulla Fattoria gravitano anche Rsd, Cse e il Ced La Casa di Sophia.

Requisiti, durata, compenso e come fare domanda

La durata di questa esperienza è di 12 mesi e avrà avvio entro la fine del mese di maggio 2023, con un’attività media settimanale di 25 ore su 5/6 giorni la settimana oppure un monte ore annuale di 1.145 ore; l’indennità prevista è di 444,30 euro mensili (il contributo relativo ai primi tre mesi di servizio civile è erogato a partire dal quarto mese), e sono previsti 20 giorni di permesso retribuito e 15 giorni di malattia oltre ad un percorso di formazione, che rientra nel monte ore complessivo di attività. Per partecipare al bando per la selezione di volontari in servizio civile occorre avere alcune caratteristiche: età compresa tra 18 e i 28 anni; cittadinanza italiana, comunitaria, extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno; assenza di condanne per reati di violenza contro persone o per porto abusivo d’armi; non aver già svolto servizio civile; non intrattenere con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro.

Il percorso di Servizio civile potrà essere riconosciuto anche come tirocinio dall’Università di Bergamo, dall’Università Cattolica di Milano e Brescia e dall’Università degli Studi Milano Bicocca. La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente in modalità on line entro le ore 14 di venerdì 10 febbraio. La domanda deve essere compilata all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it. Ulteriori informazioni sono presenti sul sito: www.casaragazzi.it/servizio-civile-volontariato o possono richieste al numero di telefono 039.9912071 o alla mail info@casaragazzi.it.