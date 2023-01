Opportunità per i giovani: il Servizio civile con la Comunità montana

Il servizio civile presso la Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino. Scade il 10 febbraio il termine per presentare le domande.

Il Servizio civile universale è l'opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di una attività solidaristica intesa come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore di coesione sociale.

La Provincia di Lecco ha coordinato la stesura dei progetti d'impiego dei volontari insieme agli enti pubblici accreditati nel territorio provinciale, fra cui la Comunità Montana. La Comunità Montana è alla ricerca di 1 volontario servizio Civile nell'ambito del progetto "Ambiente - mobilità e protezione civile: comuni, parchi, comunità montana e provincia insieme per una nuova ripartenza".

L'area di intervento è il Settore C, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana - salvaguardia e tutela dei Parchi e oasi naturalistiche.

Il candidato che verrà scelto effettuerà il servizio cinque giorni su sette per 25 ore settimanali, previsto un assegno mensile.

Per informazioni sull'attività da svolgere 0341 240724 (referente Elena Remondini).