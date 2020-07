Sesso in barca sul lago di Como, il video diventa virale

È un video che non lascia spazio all'immaginazione quello che sta girando nel web e su WhatsApp nelle ultime ore: un uomo e una donna (entrambi nudi) impegnati in un rapporto sessuale completo a bordo di una barca. A fare da scenografia è il romantico Lago di Como, ben riconoscibile per il profilo dei borghi incastonati nel verde dei monti lariani. A girare questo video è stato il passeggero di un'altra imbarcazione che stava transitando ad alcune decine di metri dal motoscafo dell'audace coppia.

Un filmato di una manciata di secondi sufficiente a riprendere il rapporto sessuale. Lei è sopra di lui e il movimento ondulatorio non lascia spazio a dubbi. In sottofondo si sentono le voci degli involontari spettatori che si dicono scandalizzati da quello che vedono, forse con un eccesso di moralismo e un po' di invidia. Solo alla fine del video, proprio all'ultimo secondo, la donna sembra accorgersi della lontana presenza di pubblico.