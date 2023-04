Gli studenti delle medie organizzano le iniziative per la Settimana della Terra

Gli studenti delle medie di Abbadia scendono in campo in nome dell'ambiente. In occasione della 1^ edizione della Settimana della Terra, che si svolgerà dal 15 al 22 aprile, i membri del Consiglio comunale dei ragazzi del paese lariano si sono dati da fare per stilare un programma ricco di iniziative decisamente "green".

Gli eventi sono tre, tutti sotto l'egida dell'Amministrazione comunale: sabato 15 aprile alle 9.30 andrà in scena la pulizia delle spiagge in collaborazione con l'associazione Plasticfree; si comincerà dal Parco di Chiesa rotta. Dal 15 al 22 aprile in sala civica spazio alla mostra "Mostra-teci la nostra Terra" con esposizione di disegni, fotografie, poesie, testi degli alunni delle scuole del paese. Giovedì 20 aprile alle ore 17 in sala civica, con il supporto dell'associazione dei genitori Fuoriclasse, si terrà l'incontro "Le piante: dal seme al frutto" con intervento del giardiniere Simona Manzini.

Le iniziative dei ragazzi hanno colto il plauso dell'Amministrazione comunale, che ha così commentato sui canali social: "Bravissimi i nostri ragazzi, nei quali matura sempre più la necessaria considerazione per l'ambiente che ci ospita".

Il Consiglio comunale dei ragazzi di Abbadia si è insediato lo scorso 13 gennaio in sala civica, con l'elezione a sindaco di Sofia Minniti. Tra le prime proposte paventate dai suoi giovani rappresentanti c'era proprio l'attenzione a tematiche ambientali.