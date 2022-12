Nasce la sezione Ufait Como e Lecco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Nasce a Como e Lecco la locale sezione U.F.A.IT. Associazione Nazionale Ufficiali Forze Armate. Da pochi giorni ha preso vita a Como la sezione territoriale U.F.A.IT. relativa alle Province di Como e Lecco, il primo Presidente designato e’ il Ten. Alp. (ris. cpl.) Francesco Bedetti di Casnate con Bernate. U.F.A.IT., acronimo di Ufficiali delle Forze Armate Italiane, è un’Associazione Nazionale molto giovane, sebbene altrettanto vitale ed attiva, nata formalmente a luglio del 2021, dopo aver lavorato per diversi anni nella formula Associazione WEB, con lo scopo di riunire in un contesto interforze tutti coloro che hanno servito la nostra Patria nella categoria di Ufficiale nelle Forze Armate Italiane, che abbiano frequentato esclusivamente i corsi AUC, AUFP o le ACCADEMIE MILITARI, o che provengano dai diversi ruoli Speciali e Normali, che siano in congedo ma perfino in servizio. Al momento, sono iscritti ad UFAIT circa 5000 ufficiali sul WEB, gran parte dei quali stanno convogliando nella formula Associativa.

Ne fanno parte o potranno associarsi, quanti prestano o hanno prestato servizio militare come Ufficiali di ogni Forza Armata, dall’Esercito alla Marina, dall’Aereonautica ai Carabinieri o Guardia di Finanza, partecipandovi con pari dignità indipendentemente dal grado raggiunto. Altro punto di forza la presenza di diverse donne Ufficiali che operano con fattivo entusiasmo e che hanno portato una ventata di novità e freschezza in un ambiente fino a non molto tempo fa era appannaggio di un mondo quasi esclusivamente maschile. UFAIT è priva di scopi di lucro e tra le molte finalità statutarie che si è data, c’è quella di promuovere il prestigio delle Forze Armate Italiane, organizzando eventi e compiendo azioni di carattere sociale, non solo quindi nel mondo militare, ma volgendo lo sguardo anche al mondo civile e ai progetti sociali ed umanitari, come ad esempio la collaborazione con organizzazioni statali quali Regioni, Classification : Internal Provincie e Comuni o strutture privati, purché anche le loro finalità siano prive di scopi di lucro e che non facciano propaganda partitica, attuando in tal modo una coincidenza di intenti comuni. Sulla base di quanto sopra l’Associazione, già presente in diverse Regioni con Delegazioni Regionali, Provinciali e Comunali non resta ferma, muta e sorda in quelle iniziative di tutela del territorio e dell’ambiente, e alla cultura alla legalità ed al rispetto degli altri, ancor più se rivolte a persone in difficoltà, in Italia e nel mondo, ma soprattutto non può non aderire a progetti comuni di “educazione alla legalità” che trova in essa fondamento del suo stesso essere.

La neonata Sezione UFAIT di Como-Lecco risponde all’esigenza di sviluppo sul territorio delle attività istituzionali e si prefigge lo scopo di divulgare, a livello locale, i principi ispiratori dell’Associazione e promuovere le opportune iniziative strumentali, nonché di cementare i sentimenti di fratellanza e spirito di Corpo di ciascun aderente, con ogni attività idonea allo scopo, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Info: www.ufait.it - sezione.como-lecco@ufait.it “Segnalo la circostanza nella mia qualità di Presidente della Sezione interprovinciale di Como-Lecco (Delegazione Lombardia), auspicando in un supporto informativo locale, conformemente a dette finalità.”