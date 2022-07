"Shopping di sera", pollice in su: “Buona affluenza, peccato per il finale”

Il tradizionale "Shopping di sera" si è concluso. “Un'ottima edizione” per Confcommercio Lecco, che ha “confermato ancora una volta la bontà dell'iniziativa”, voluta e promossa dall'associazione di categoria, che prevede l'apertura coordinata dei negozi - una cinquantina quest'anno le adesioni - il giovedì sera a Lecco. Sei gli appuntamenti di questa ventunesima edizione iniziata il 23 giugno e conclusasi ieri, giovedì 28 luglio. “Il bilancio di "Shopping di Sera Lecco" 2022 è assolutamente positivo: tantissime le persone che sono arrivate in città per passeggiare per le vie del centro nel dopocena e per fare acquisiti”, commentano da piazza Garibaldi.

"Shopping di sera" promosso

“Abbiamo registrato una buona affluenza di clienti - evidenzia quindi Oscar Riva, presidente di Federmoda Lecco e consigliere di Confcommercio Lecco -. Certo, il maltempo ha condizionato il primo e l'ultimo giovedì, ma non possiamo farci nulla... A parte questo è andato tutto bene: era una sorta di anno zero dopo due anni di pandemia. Si è lavorato bene, soprattutto in via Roma e nelle piazze, anche se complessivamente tutto il centro può essere contento: con il caldo di questo mese di luglio tante persone hanno preferito uscire alle sera e non di giorno anche a fare acquisti. Desideri per l'anno prossimo? Riuscire a coinvolgere in "Shopping di Sera" ancora più attività, anche in un'ottica di promozione turistica della città. E poi ci piacerebbe attivare una maggiore collaborazione con il Comune, in modo che ci siano iniziative ed eventi anche il giovedì sera, così da avere più gente per le vie e le piazze di Lecco”.