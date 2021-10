Silea macina utili: un milione e mezzo dal bilancio 2021

Va verso la chiusura in positivo il bilancio di Silea. Come si apprende dai dati presentati in occasione dell’Assemblea di Coordinamento Intercomunale tenutasi giovedì sera, i dati del relativi al forecast (previsione di bilancio) dell'azienda pubblica parlano di un risultato che, a fine anno, dovrebbe produrre un utile di circa 1,5 milioni di euro, in linea con i risultati del 2020.

Le stime relative al valore della produzione a fine 2021 fanno prevedere un incremento del 7% dei ricavi per effetto dell’introduzione di alcuni nuovi servizi ai Comuni, dell’incremento della valorizzazione dei materiali e della crescita dei ricavi da vendita di energia elettrica. L’Assemblea ha anche approvato all’unanimità il budget 2022, che prevede un aumento del valore della produzione di circa il 5%. Si consolida quindi la struttura finanziaria e patrimoniale della società.

I soldi del Pnrr

All’Assemblea, infine, sono state presentate le prime opportunità previste dal Pnrr, in particolare attraverso i Decreti del MITE 396/2021 e 397/2021, che prevedono risorse estremamente significative indirizzate in modo specifico al miglioramento della rete di raccolta differenziata, alla costruzione e all’ammodernamento di nuovi impianti di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani e di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio dei pannolini, raccolta/riciclo di carta e cartone, rifiuti plastici e frazioni tessili. Silea si è candidata non solo per lo sviluppo di progetti di tipo aziendale, ma anche per lo sviluppo e gestione di progetti per i comuni soci. A tal fine l’Assemblea ha approvato all’unanimità uno specifico atto d'indirizzo.