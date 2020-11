Malgrate: grazie a Silea pulizia straordinaria di strade, piazze e marciapiedi

È stato effettuato da Silea nei giorni scorsi, in alcune aree del Comune di Malgrate, un servizio di pulizia specifico di strade, piazze e marciapiedi.

L'intervento ha richiesto da parte dell'Amministrazione comunale l'affissione, nelle aree interessate, di appositi cartelli di divieto di sosta, per permettere lo svolgimento del servizio in modo accurato e puntuale, senza l'ingombro determinato dai veicoli parcheggiati. Visto il buon esito, l'attività verrà ripetuta nelle prossime settimane in altre aree, con le stesse modalità.

Questo primo intervento si è sviluppato lungo Via Monsignor Polvara e Via Agudio e il riscontro da parte dei cittadini residenti è stato particolarmente positivo.

«Accogliamo con attenzione le esigenze dei nostri Comuni soci e, quando si evidenzia qualche criticità, interveniamo a beneficio del territorio e della comunità - informano da Silea - Per migliorare i servizi occorre modificare i metodi di lavoro valutando nuove soluzioni operative, che talvolta richiedono anche la collaborazione dei cittadini. In tal senso, la sinergia tra Silea, le amministrazioni comunali e la comunità locale è determinante per la buona riuscita del nostro lavoro».

Gallery