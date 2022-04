Silea mette le mani sul verde di Civate e Malgrate: iniziato il taglio

Anche Civate e Malgrate si affidano a Silea. Oltre che il servizio di raccolta rifiuti, i due Comuni hanno affidato all'azienda pubblica di Valmadrera anche quello di manutenzione del verde urbano. Lunedì mattina hanno preso il via le operazioni per il taglio e la cura delle aree interessate dei due territorio. Da oggi gli operatori saranno impegnati nello sfalcio dell’erba nelle aree pubbliche (parchi, aiuole, giardini), seguendo le indicazioni condivise dalle amministrazioni comunali. Sono previsti anche interventi di potatura, sagomatura delle siepi e degli arbusti, sistemazione delle pacciamature e cura delle aiuole.

“Grazie alle economie di scala ottenute, affidando il servizio a Silea siamo riusciti a aumentare gli standard qualitativi rispetto al passato. Abbiamo potuto programmare - a parità di costi - un maggior numero di sfalci e una più ampia copertura del territorio, ad esempio per quanto riguarda il taglio lungo i marciapiedi” ha spiegato il sindaco di Civate, Angelo Isella. “Il Comune di Malgrate - gli ha fatto eco il sindaco Flavio Polano - ha sostenuto con convinzione le modifiche allo statuto di Silea e coerentemente con questa scelta, a partire da quest’anno, abbiamo affidato alla società la cura del verde, un servizio fondamentale per il decoro e l’attrattività del nostro comune. I piccoli enti oggi devono fare i conti con la riduzione del personale: in questo modo siamo riusciti ad alleggerire il carico di lavoro amministrativo per i dipendenti comunali, pur mantenendo la gestione in capo ad un’azienda partecipata, interamente di proprietà dei comuni soci”.

Silea aumenta i servizi con i cambio di Statuto

A partire dal 2021, a seguito dell’aggiornamento a larghissima maggioranza dello Statuto, Silea ha ampliato la sfera delle proprie attività a una serie di servizi per i Comuni legati alla gestione dell’ambiente in senso ampio, nella direzione di una focalizzazione sui temi dell’economia circolare e della cura del territorio.

“Con l’affidamento voluto da Malgrate e Civate abbiamo ulteriormente consolidato il nostro ruolo nella gestione del verde pubblico. Siamo a disposizione di tutte le amministrazioni per costruire collaborazioni e sinergie su misura per la cura dei territori - ha concluso il presidente del Consiglio di Amministrazione di Silea, Domenico Salvadore -: oltre allo snellimento dei procedimenti burocratici, i comuni possono contare sull’esperienza che Silea si è conquistata sul campo in più di 25 anni di attività quotidiana, che ci permette di garantire capillari attività di monitoraggio e controllo degli interventi svolti”.