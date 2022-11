Casargo: Francesco Maria Silverij è di nuovo il presidente dell'Alberghiero

A sette anni di distanza dalla conclusione del precedente incarico, Francesco Maria Silverij torna presidente del Cfpa di Casargo. È lui l'erede del dimissionario Marco Galbiati, scelto per ridare “quella serenità che alunni, famiglie e dipendenti meritano”, come affermato dallo stesso nuovo numero uno poco dopo la nomina. L'ultimo atto è stato siglato dalla presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, che ha firmato il decreto di nomina dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione dell’Agenzia provinciale per le attività formative - Apaf. Oltre a Silverij sono stati nominati Angela Fortino, già consigliere e assessore ai servizi sociali del Comune di Lecco, e Augusto Giuseppe Amanti, quest'ultimo indicato dalla minoranza consiliare, in qualità di componenti.

“Affidiamo l’Apaf a un Consiglio di amministrazione di grande esperienza, preparazione e affidabilità - spiegano in una nota congiunta la presidente Hofmann e il vicepresidente vicario e Consigliere delegato ai Rapporti con Apaf Mattia Micheli -. Confidiamo che il nuovo Cda possa lavorare con la dovuta serenità e la condivisione di tutte le parti politiche. La Provincia, come sempre dichiarato e dimostrato, farà la sua parte. I ragazzi, la loro formazione e le loro famiglie sono e rimarranno al centro dell’azione coordinata tra Cda e Provincia. Un ringraziamento ai componenti del nuovo Cda, che metteranno a fattor comune la loro esperienza e sensibilità per la formazione dei ragazzi. Un grazie particolare al presidente Silverij, che, avendo a cuore le sorti del Cfpa di Casargo, ha deciso di rimettere a disposizione la sua grande esperienza professionale e amministrativa. Siamo convinti che con questo Cda, con il supporto dell’intero Consiglio provinciale, il Cfpa di Casargo continuerà a mantenere i livelli di eccellenza formativa che ha registrato fino a oggi”.

“Servono serenità e nuovo prestigio”

“Ringrazio la Presidente della Provincia Hofmann e il Consigliere provinciale delegato alla partita Micheli per avermi dato la possibilità di riprendere a interessarmi di Apaf, ritenendo la mia persona adatta a ridare, in particolare al Cfpa di Casargo, quella serenità che alunni, famiglie e dipendenti meritano - sottolinea invece il neo presidente di Apaf Francesco Maria Silverij -. Sono altresì grato a quanti nel Consiglio provinciale, a cominciare dall’avvocato Simonetti, hanno ritenuto la mia figura adatta a continuare il percorso di crescita della scuola che, nella bontà delle note capacità di formazione, tanti riconoscimenti ha fin qui raccolto. Il mio impegno sarà soprattutto rivolto a rinnovare il prestigio di cui il Cfpa ha sempre goduto”.