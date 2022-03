La voce di Sissi brilla ad Amici di Maria De Filippi: applausi a scena aperta

Il talento di Silvia Cesana brilla ad Amici di Maria De Filippi. Per tutti Sissi, è una delle protagoniste del serale dell'edizione numero 21 del talent show che va in onda sulle reti Mediaset. La cantante 22enne è nata nel Comasco, a Merone, a pochissima distanza dal confine con la provincia di Lecco. Il tanto ambito banco l'è stato assegnato da Lorella Cuccarini, e sotto le ali protettive della "più amata dagli italiani”, in breve tempo è riuscita a diventare una delle cantanti e allieve della scuola di Maria De Filippi con il maggior numero di ascolti in streaming su Spotify Italia. Su Instagram il suo profilo ha già oltre 115mila iscritti e continuano a salire i suoi follower. Sissi aveva già partecipato a X Factor, arrivando fino agli Home visit. Stasera, 26 marzo, andrà di nuovo sul palco per la seconda parte della fase serale.

Chi sono i concorrenti ammessi al serale? Di seguito l'elenco degli allievi:

Categoria canto

Sissi (Silvia Cesana)

Alex (Alessandro Rina)

Aisha Maryam Samb

Albe (Alberto La Malfa)

Calma (Marco Barbieri)

Crytical (Francesco Paone)

Gio Montana (Giovanni Niro) ELIMINATO

LDA (Luca D'Alessio)

Luigi Strangis

Categoria ballo

Michele Esposito

Dario Schirone

Carola Puddu

John Erik De La Cruz

Serena Carella

Alice Del Frate ELIMINATA

Christian Stefanelli

Leo (Leonardo Lini)

Nunzio

Amici serale: le squadre

Ogni squadra sarà composta da due professori, uno di canto e uno di ballo. Non ci saranno i coach, ma saranno proprio i prof a schierare i propri cantanti e ballerini. Confermati i guanti di sfida che i prof potranno usare per mettere in risalto il proprio pupillo contro un avversario di una delle altre due squadre.

Le squadre sono così formate:

Anna Pettinelli con Veronica Peparini: Albe, Crytical, Alice, John Erik e Dario.

Rudy Zerbi con Alessandra Celentano: Luigi, LDA, Gio Montana, Calma, Michele, Carola e Leonardo.

Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro: Sissi, Alex, Aisha, Serena, Christian e Nunzio.

La giuria del serale Amici 2022 ha come giudici Stefano De Martino, il cantante Stash e il principe Emanuele Filiberto di Savoia, proprio come l'anno scorso.

Il direttore artistico del serale sarà Stephane Jarny.