Silvia e "Rocky, il topo delle stelle"

"Con grande gioia vi presento la mia nuova creatura, dedicata ad adulti e ragazzi. Da oggi in libreria e negli store online". L'autrice lecchese Silvia Bolis, residente a Erve, presenta così il suo ultimo lavoro: si tratta del libro dal titolo "Rocky, il topo delle stelle", edizioni Il Ciliegio. "Parlo di un viaggio fuori, nello spazio, ma anche dentro, nelle profondità dei sentimenti, alla scoperta di ciò che sa rendere la vita un'avventura straordinaria" - racconta Silvia ringraziando Michele Vespini per le splendide illustrazioni a corredo del racconto ambientato nel cosmo.

La trama

John McGregor e Jack Sparks hanno sempre desiderato partecipare a una missione spaziale. Il giorno in cui il loro sogno si avvera, un giovane topo, Rocky, si infila per sbaglio nella cabina di pilotaggio dello Shuttle. Il rischio che il roditore provochi danni è grande e John sta già pensando a come eliminarlo, quando Jack gli fa notare: quel piccolo cuore che batte conta più di tutte le galassie là fuori; lì c’è la vita… "In un ambiente ostile come lo Spazio, si può guardare la Terra a distanza e vedere più chiaramente ciò che è davvero importante".