"Simbiosi", inaugurata la mostra nel borgo antico di Corenno Plinio

Sette artisti, quattro location per "Simbiosi", la mostra diffusa che in questi giorni è in scena a Dervio. Un'occasione per portare l'arte in un contesto unico come quello di Corenno Plinio, dove rimarrà visitabile fino al 16 agosto con apertura dalle 10 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.

Espongono le loro opere Paola Bonotto, Antonio Caranti, Silvia Casavecchia, Mattia Dell'Alba, Franca Minardi, Adua Pellegrini, Alessandro Zuliani. "Questo borgo - ha spiegato Paola Bonotto - è unico e proprio per questo lo abbiamo scelto, è un luogo di simbiosi che dura nel tempo e un luogo di rinascita. Siamo felici di poter mettere le nostre opere in mostra in spazi così unici e di pregio".

"Grazie agli abitanti di Corenno"

Soddisfatta anche l'Amministrazione comunale e il sindaco Stefano Cassinelli ha spiegato: "Rappresenta un pezzo del grande progetto di riqualificazione e valorizzazione messo in campo dal Comune per Corenno e siamo grati a questi artisti di aver scelto il nostro paese. Voglio ringraziare gli abitanti di Corenno che hanno messo a disposizione gli spazi per la mostra collettiva, la Pro loco, i volontari, l'assessore al Turismo Luca Mainoni che coordinato l'iniziativa e il gruppo turismo che fa così tanto per il territorio".