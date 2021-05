La didattica museale stimola la fantasia dei bambini: realizzati più di 1.500 disegni

Grande successo per l'iniziativa del Simul, "Operazione Mostro. Ubu e i mostri danzanti", ideata per le scuole primarie di Lecco e provincia

L'iniziativa di didattica museale a distanza "operazione Mostro. Ubu e i mostri danzanti" ideata e organizzata dal Simul per le scuole primarie di Lecco e provincia ha colto nel segno: raccolti più di milletrecento disegni, realizzati dai bambini del territorio, con protagonista il mostro da loro inventato e in alcuni casi con la decrizione dei poteri magici attribuiti al proprio protagonista. Ogni mostro è diverso dell'altro, a testimoniare quanto la creatività dei bambini non abbia limiti.

Positivo è il feedback ricevuto dalle insegnanti che hanno apprezzato quanto un'attività di questo tipo abbia dato la possibilità ai bambini di avvicinarsi all'arte, visitando "virtualmente" la Galleria d'Arte contemporanea di Palazzo delle Paure, grazie al video in cui l'operatore museale legge attraverso il "teatro di carta" Kamishibai, appositamente realizzato dal Simul, l'albo illustrato "Con i nonni al museo". Le attività di ascolto e le proposte interattive come quella del "Dado Magico" hanno stimolato la fantasia dei bambni, favorendo momenti di relazione fra i compagni in un clima spensierato.

Le scuole aderenti

Hanno aderito al progetto le seguenti 26 scuole primarie per un totale di 105 classi: ICS Lecco 1 "Falcone e Borsellino", "E. De Amicis", "E. Toti", "T. Tarelli", "S. Stefano"; IC Lecco 3 "A. Stoppani", "N. Sauro", "S. Pellico", Nostra Famiglia; Scuola Paritaria "P. Scola" di Lecco; Collegio Arcivescovile "A. Volta" di Lecco; IC "G. Leopardi" di Valmadrera; ICS "A. Negri" di Barzanò, "A. Pulici" di Barzago, "M. Negri" di Sirtori, "D.C.A. De Capitani" di Viganò; ICS "A. Stoppani" di Galbiate; IC "G. Rodari" di Olginate; ICS "S. D'Acquisto"di Oggiono/Peslago; ICS Molteno "C. Battisti" di Sirone; ICS Robbiate "A. Stoppani" di Imbersago; IC Mandello Primaria di Abbadia Lariana; ICS "Mons L. Vitali" di Bellano; ICS "A. Moro" di Costa Masnaga; ICS "A. Manzoni" di Olgiate Molgora; ICS Calolziocorte "A. Colombo" di Monte Marenzo, Sala Primaria; Istituto scolastico "C. Cittadini" di Calolziocorte.

Entro il mese di maggio gli operatori del Simul realizzeranno dei video per le scuole con tutti i disegni realizzati dai bambini in questi mesi, che verranno poi pubblicati sul canale Youtube del Comune.