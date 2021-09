Polizia: concluso il congresso del sindacato Siap. Il segretario lecchese Danza ricorda l'impegno delle donne

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Si sono conclusi i tre giorni dei lavori del IX Congresso Nazionale del S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), il più rappresentativo a livello provinciale e tra i più rappresentativi sindacati di Polizia a livello nazionale, tenutosi a Roma e di cui si è data ampia comunicazione nei giorni scorsi.

Al Congresso hanno preso parte Luciana Lamorgese (Ministro dell’Interno), Renato Brunetta (Ministro della Funzione Pubblica), Andrea Orlando (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) e Carlo Calenda (Europarlamentare, già Ministro per lo Sviluppo Economico), Lamberto Giannini (Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza), Franco Gabrielli (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, già Capo della Polizia e della Protezione Civile), Nicola Molteni (Sottosegretario di Stato al Ministro dell’Interno), Francesco Paolo Sisto (Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia), Maurizio Gasparri (Presidente della Giunta per Le Elezioni e Immunità Parlamentari del Senato), alla presenza di altre prestigiose Autorità.

Giuseppe Tiani è stato riconfermato alla guida del S.I.A.P., Sindacato dei Poliziotti definito dalle Autorità, politici, senatori e deputati, ai vertici del Dipartimento, intervenuti, un Sindacato importante, autorevole, “forte”, la cui voce è molto ascoltata e tenuta in considerazione, uno dei pochi, con le capacità di tracciare un solco sulle linee politiche, economiche e legislative, a tutela delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Tanti i temi toccati: dal contratto di lavoro, per il quale il S.I.A.P. può vantare di essere stato l’unico Sindacato ad aver presentato al Governo una dettagliata Piattaforma programmatica e rivendicativa; alla ricollocazione della Sicurezza nei bilanci dello Stato, non come un costo, ma come risorsa imprescindibile per la ripresa e lo sviluppo del Paese; dalle problematiche sociali ed internazionali alla pandemia, che hanno segnato questi ultimi due anni.

Nei tre giorni di lavori, ampio spazio è stato dato a tutte le Segreterie Provinciali che hanno rappresentato direttamente ai vertici dell’Amministrazione ed ai politici presenti, le criticità palpabili dei territori dove operano.

Il Segretario di Lecco Pierluigi Danza, nel suo intervento, ha ricordato l’impegno degli uomini e delle donne della Polizia di Stato del Nostro territorio, nei primi momenti della pandemia che ha colpito pesantemente la vicina provincia di Bergamo che ha pagato il tributo più alto in termini di vite, ma che non ha risparmiato le provincie vicine.

In quel particolare frangente, contro quel nemico “invisibile”, i poliziotti sono stati un “faro” in mezzo alla tempesta e con la loro presenza quotidiana, nonostante la serpeggiante paura, sono stati “tra la Gente, con la Gente e per la Gente” un importante punto di riferimento, rassicurando la popolazione con la sensibilità che contraddistingue l’operato di chi indossa la “divisa” a tutela e per la sicurezza di Tutti i Cittadini.

In quest’epoca di “social”, in cui le opinioni cambiano, spesso e volentieri alla velocità della luce, abbiamo voluto ricordare alla platea e agli interlocutori che decidono il tetto delle nostre retribuzioni ed i limiti delle nostre garanzie e dei nostri diritti, che le donne e gli uomini della Polizia, cittadini tra i cittadini, nonostante i timori, i problemi personali e familiari che affrontano quotidianamente, come tutti del resto, sono stati, con impegno, dedizione e passione, in prima linea, senza defezione alcuna e saranno sempre un baluardo a difesa dell’argine a tutela di tutti, garantendo la sicurezza e l’ordine pubblico per la tenuta democratica del Nostro amato Paese.

Le Autorità presenti hanno plaudito l’encomiabile lavoro della Polizia di Stato con l’impegno di rivedere a livello nazionale le piante organiche e di prestare particolare attenzione alle piccole realtà come la Nostra.

Al termine del Congresso, su proposta avanzata dalla Segreteria Regionale della Lombardia, il Segretario Generale del S.I.A.P. Giuseppe Tiani, ha promosso il Segretario Provinciale di Lecco Pierluigi Danza, alla carica di Consigliere Nazionale dell’Organizzazione Sindacale, per l’impegno profuso in questi lunghi anni di attività sindacale alla tutela dei Poliziotti sul territorio.

Il Consigliere, che ha personalmente ringraziato i suoi più stretti collaboratori ed i colleghi che con il loro sostegno, rendono il S.I.A.P., una voce importante a livello nazionale e locale.

La Segreteria, con grande soddisfazione per il nuovo e prestigioso riconoscimento al Consigliere, al quale non farà mai mancare l’incondizionato sostegno per l’importante incarico, esprime la Sua vicinanza ai Vertici Nazionali e Regionali.