Arriva l'estate, occhio alle allerte: torna in pista il piano "Lario Sicuro"

Un faccia a faccia per mettere a punto la macchina organizzativa in vista del ritorno della bella stagione, con relativo assalto dei bagnanti al Lago di Como. Presieduta dal prefetto di Lecco Sergio Pomponio, si è tenuta, nella suggestiva cornice di Villa Monastero a Varenna, una riunione del Tavolo Tecnico relativo all'operazione Lario Sicuro: lo scopo è, come sempre, quello di pianificare a tavolino le misure di vigilanza e soccorso relative alla sopracitata stagione estiva.

All'incontro hanno preso parte la Provincia di Lecco, le forze dell'ordine, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il Reparto Operativo Aeronavale Guardia di Finanza Como, l’Autorità di Bacino del Lario, la Navigazione Lago di Como, Trenord, Rete Ferroviaria Italiana, il Trasporto Pubblico Locale, Areu 118 e Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale, Comitato di coordinamento organizzazioni di volontariato protezione civile.

Come funziona il piano "Lario Sicuro"

Con riferimento alla catena di allertamento, Il piano prevede che, a seguito della chiamata di soccorso urgente al Nue (112), quest’ultimo provveda ad attivare, in base alla tipologia dell’azione richiesta, Aat Areu (118, per annegamento) o i pompieri (115, per ribaltamento dell’imbarcazione). I soggetti interessati si scambieranno immediatamente l’informazione con i mezzi fonici. Ricevuta l’informazione, i vigili del fuoco provvederanno a informare della chiamata urgente la Sala operativa dell’Arma dei Carabinieri che, a sua volta, informerà il Reparto Operativo Aeronavale Guardia di Finanza di Como. Schematicamente la catena è la seguente:

Per migliorare questo consolidato meccanismo e garantire la circolarità delle informazioni relative ai natanti presenti nel lago (Opsa Lecco, Amministrazione Provinciale, etc.), è stata concordato che il programma delle turnazioni di tali mezzi trasmesse alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Lecco vengano da quest’ultima inviate, prontamente, alle Forze di polizia (Arma dei Carabinieri, Roan della Guardia di Finanza).

In questa logica di miglioramento del servizio tecnico di soccorso s'inserisce l’attività del personale del settore Tas (topografia applicata al soccorso) del Comando Vigili del Fuoco di Lecco, che ha creato un portale web e un’applicazione per cellulari dedicati all’operazione "Lario Sicuro". L’intento è quello di uniformare le informazioni in possesso degli enti preposti a prestare il soccorso tecnico urgente nell’ambito del progetto e renderle fruibili digitalmente dalle varie sale operative, dai mezzi di soccorso e dai cellulari e tablet dei soccorritori. Una corretta e univoca informazione consente di utilizzare il medesimo linguaggio, eliminando eventuali errori di comunicazione e distorsioni, riducendo così i tempi di attivazione della macchina dei soccorsi. Il portale web è raggiungibile all’indirizzo https://appvvflecco.it/lario-sicuro.

Mappate le spiagge lecchesi del lago di Como

Sono state georeferenziate tutte le spiagge presenti sul lago di Como, ramo di Lecco, che erano state già numerate negli anni precedenti e sono state inserite in una cartina digitale; cliccando o digitando sull’icona che indica la spiaggia, contraddistinta da un identificativo univoco, si trovano le informazioni sulla località, gli accessi, l’attracco e la pavimentazione, tutte informazioni rilevanti per gli organi soccorso. Inoltre, è possibile accedere a un file pdf che riporta una cartina della spiaggia ed alcune fotografie della stessa. È possibile anche ottenere sul telefonino le indicazioni stradali dal punto in cui ci si trova sino alla spiaggia interessata.

Nel portale sono stati inseriti anche i codici di comportamento nella conduzione di natanti ed altre cartine georeferenziate relative ai punti di alaggio presenti sia sul bacino lecchese che sui laghi minori del territorio. È stato inoltre creato anche un fascicoletto cartaceo, da conservare sugli automezzi di soccorso, dove si trovano i Qr Code contenenti le informazioni relative alla specifica spiaggia. Lo strumento è stato messo a disposizione degli enti deputati al soccorso al fine di implementarlo con le opportune informazioni e le procedure operative necessarie. Le regole base di navigazione e di comportamento dei bagnanti, trasfuse in apposite brochure, saranno divulgate anche sui treni e altri mezzi di trasporto.