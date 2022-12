A lezione di sicurezza sulla neve con il Soccorso alpino

La neve è un terreno di gioco unico e a volte può persino diventare un?occasione di apprendimento: ieri mattina ai Piani di Bobbio gli alunni della scuola primaria di Dervio, accompagnati dai loro insegnanti, hanno partecipato al progetto ?Giornata sulla neve?, dedicato proprio a loro. I bambini erano in totale una novantina.

L?iniziativa è stata organizzata dall?amministrazione comunale di Dervio, in collaborazione con la Comunità montana di Valsassina, Valvarrone, Val d?Esino e Riviera, il Parco regionale della Grigna Settentrionale, lo Ski Team Bellano e il Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX Delegazione Lariana.

Un programma intenso, iniziato nel comune del lago con la divisione in gruppi, la consegna delle pettorine e la distribuzione dei cronoprogrammi e poi proseguito con il trasferimento, prima in bus e poi in funivia, per raggiungere la stazione sciistica dei Piani di Bobbio.

I ragazzi avevano a disposizione tre diversi laboratori, uno dei quali riservato alla sicurezza in montagna, sulla neve, curato proprio dal Soccorso alpino. I tecnici Cnsas hanno accompagnato i bambini alla scoperta degli aspetti ludici dello stare sulla neve, accanto a quelli che invece riguardano i comportamenti corretti da tenere quando si scia o quando si va in montagna d?inverno. Tutto questo con un linguaggio e un approccio adeguati per i più piccoli, perché l?attenzione alla sicurezza e la cultura della prevenzione è assai importante anche per loro.