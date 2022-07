I volontari del Soccorso Alpino ospiti dell'Arcivescovo Delpini

È un legame importante quello che unisce l’arcivescovo di Milano, Mario Enrico Delpini, alla Valsassina e alle sue montagne: l’anno scorso, infatti, l’arcivescovo era salito al Pizzo Rotondo di Premana, accompagnato in quota da un gruppo di volontari della Stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX Delegazione Lariana. Ieri, lunedì 25 luglio, per ricordare l’esperienza vissuta insieme ma anche come pretesto per rivedersi, una rappresentanza del Soccorso alpino è andata a Milano per incontrare di nuovo l’arcivescovo Delpini.

Tra i presenti, il presidente del Cnsas Lombardia, Luca Vitali, il responsabile della XIX Delegazione Lariana, Marco Anemoli, il capostazione della Valsassina - Valvarrone, Alessandro Spada, insieme con altri tecnici e operatori, in pratica gli stessi che avevano già conosciuto l’arcivescovo Delpini durante l’escursione lecchese.

Ospiti dell’arcivescovado milanese e accompagnati dall’arcivescovo in persona ad ammirare le opere di notevole interesse artistico e storico presenti all’interno, i nostri soccorritori hanno anche avuto modo di illustrare l’attività che il Cnsas compie ogni giorno in montagna, in ambiente impervio e ostile e in grotta, oltre al ruolo rivestito nel sistema nazionale di protezione civile. L’elevato numero di interventi e operazioni compiuti - più di un migliaio ogni anno, solo in Lombardia - ha sorpreso l’arcivescovo, che ha mostrato interesse nei confronti dell’operato del Soccorso alpino e speleologico.

"È stato un piacere vivere tutti insieme questa giornata e ascoltare le parole dell’arcivescovo Mario Delpini, che si è dimostrato disponibile a conversare su argomenti diversi e, soprattutto, consapevole e attento alle realtà territoriali e alle persone che si trovano sotto la sua competenza - commenta il presidente del Cnsas Lombardia, Luca Vitali - sicuramente è stata un'esperienza positiva e sono grato alla Stazione della Valsassina Valvarrone per avermi coinvolto e invitato".

Un momento commovente è stato quello di una preghiera comune nella cappella privata, in ricordo dei soccorritori che non ci sono più ma anche come ringraziamento a tutte le nostre famiglie, per il sostegno costante che danno all’attività nel Cnsas. La visita si è conclusa con lo scambio di omaggi e riconoscimenti, con i saluti e la promessa reciproca di rivedersi in una prossima occasione.