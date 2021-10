Valmadrera: il Soccorso Alpino rimane dov'è, rinnovata la convenzione

Il Soccorso Alpino non si sposterà da Valmadrera. Durante la seduta tenutasi nei giorni scorsi in via Roma, sede dell'Amministrazione, la Giunta comunale ha approvato il rinnovo della concessione dei locali adibiti a sede dell'Associazione Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Regionale Lombardo - sezione di Valmadrera per 6 anni.

Canone da 200 euro

La sede, di circa 27 metri quadrati, si trova presso il Centro Culturale Fatebenefratelli. Qui sono ospitate anche molte altre associazioni valmadreresi. Il canone annuo è di circa 220 euro, soggetto ad adeguamento Istat.