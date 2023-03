Valmadrera, si amplia la casa di riposo: i soldi li mette la Timken

Nuovi fondi dalla Timken al Comune di Valmadrera. La multinazionale con sede in via Chiari ha effettuato una donazione da 75mila dollari in favore dell'amministrazione per procedere con l'ampliamento della Rsa Opera Pia Magistris. La notizia è stata comunicata al sindaco Antonio Rusconi da Vincenzo Bambini, plant manager della Groeneveld?BEKA Italia Srl.

La donazione verrà erogata durante il mese di agosto ed è destinata ad alcuni interventi “finalizzati a soddisfare la crescente richiesta di nuova ricettività. In particolare, i locali al terzo piano non più utilizzati dalle religiose che si occupavano degli ospiti verranno convertiti in ulteriori quattro camere, che dovranno essere dotate di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e arredate per la loro funzionalità”.

L'amministrazione comunale “ringrazia la Fondazione Timken per la generosità verso la comunità valmadrerese, rivolta, quest'anno, verso la fascia più fragile della popolazione, dopo che lo scorso anno la stessa Fondazione aveva scelto di sostenere, con un'analoga donazione, gli interventi di riqualificazione dell'orto botanico presso il Centro Culturale Fatebenefratelli”.