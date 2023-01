Comunità Montane: un milione e mezzo di euro agli enti lecchesi

Contributi per le Comunità Montane da Regione Lombardia. La Giunta regionale ha approvato, accogliendo la proposta dell’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori, il riparto dei fondi per il funzionamento delle 23 Comunità Montane della Lombardia, pari complessivamente a 11,5 milioni di euro, con un incremento di 1 milione rispetto alla precedente annualità. Per quanto riguarda il Lecchese la cifra ammonta a 1 milione e 355.598 euro.

“Con questo provvedimento - spiega Sertori in una nota - si conferma la migliore attenzione di Regione Lombardia per le Comunità Montane che, oltre alle loro funzioni, ne svolgono ulteriori, conferite proprio dalla stessa Regione, in materia di impianti di risalita e di esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna, di mercati all’ingrosso, di sviluppo della mobilità ciclistica, di procedure in materia di valutazione dell’impatto ambientale. E, ancora, di agricoltura, foreste, incendi boschivi, attività agro-silvo-pastorali, bonifica e irrigazione, vigilanza e tutela sulla conservazione della piccola fauna e della flora, gestione dei Parchi, collaborazione per il governo del territorio e la protezione civile”.

Le Comunità Montane “valorizzano e gestiscono infatti in Lombardia oltre il 40% dei territori della regione all’interno dei quali è ricompresa una popolazione complessiva superiore a 1.200.000 abitanti, ripartita in 510 Comuni”.

1,3 milioni alle Comunità Montane del Lecchese