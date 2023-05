Altro mezzo milione di euro per mettere mano alla funicolare di Artavaggio

Ecco i soldi per fare la rifare la funicolare di Artavaggio. La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore ai trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha approvato una delibera per il finanziamento di 523.480 euro per interventi di manutenzione straordinaria della funivia Moggio-Piani di Artavaggio. Il provvedimento - fanno sapere da Palazzo Lombardia - prevede la sottoscrizione di una convenzione tra Regione Lombardia, Comune di Moggio e Agenzia per il Traporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese per stabilire i rapporti e i reciproci impegni.

La funicolare Moggio-Artavaggio

“Si tratta di un intervento importante - spiega l'assessore regionale Lucente - che permetterà di approntare una serie di migliorie necessarie per garantire la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in totale sicurezza. Ancora una volta Regione Lombardia dimostra di sostenere nel concreto i territori, rispondendo prontamente alle richieste locali”.

Nello specifico, gli interventi prevedono la sostituzione delle pulegge della fune di soccorso e la sostituzione della fune traente. Oltre al rifacimento delle teste fuse della fune zavorra. Il finanziamento di 523.480 euro si aggiunge allo stanziamento di 1.320.852,77 euro del 2020 per la realizzazione di interventi di revisione generale della funicolare. La conclusione dei lavori è prevista entro il 31 maggio 2024.

“La funicolare di Moggio-Artavaggio, nello specifico, oltre ad avere un ruolo importante nel trasporto pubblico, è una struttura dalle alte potenzialità turistiche. In tal senso, va sostenuta e ulteriormente valorizzata”, conclude l'assessore Lucente.