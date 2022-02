Un fiume di soldi dalle Olimpiadi: 265 milioni per sette opere strategiche

Cifra monstre per le infrastrutture lecchesi. Arriva dai fondi stanziati dal governo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 il salvadanaio per sistemare tante delle zone critiche del nostro territorio? La risposta sembra essere positiva, stando a quanto emerso al termine del confronto tenutosi in Prefettura durante la mattinata di sabato 19 febbraio. La casa degli amministratori locali ha ospitato il vice ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, e l'amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, Luigi Valerio Santandrea, impegnati in un tour che tocca anche le province di Como e Sondrio.

265 milioni per le strade lecchesi: ecco come verranno spesi

Sette gli investimenti programmati nel Lecchese:

45 milioni di euro per la messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate della Strada Statale 36;

23,5 milioni per l'adeguamento delle tre corsie del Ponte Manzoni;

20 milioni per il completamento del percorso ciclabile tra la zona di Pradello e Abbadia Lariana;

7,2 milioni per il potenziamento dello svincolo di Piona;

25 milioni per il potenziamento dello svincolo di Dervio;

25 milioni per il consolidamento della galleria Monte Piazzo (Dervio) lungo la Strada Statale 36;

119 milioni (+40 milioni dalla legge di bilancio 2022) per la variante di Vercurago lungo la nuova Lecco-Bergamo;

totale 264,7 milioni di euro.

“Investimenti senza precedenti”

"Troppo spesso parlando di Olimpiadi invernali si commette l'errore di pensare che riguardino solo Milano e Cortina. In realtà, con quasi 7 miliardi di interventi in infrastrutture stradali e sportive, a beneficiarne sarà l'intera Lombardia, cominciando proprio dal Lecchese, interessato da sette progetti del valore complessivo di 264,7 milioni. Risorse senza precedenti, attraverso cui realizzare opere che il territorio attende da anni".

A spiegarlo è statoa il viceministro Morelli, che ha poi aggiunto: "Penso, ad esempio, alla Variante di Vercurago o all'adeguamento del Ponte Manzoni - sottolinea Morelli -. La maggior parte dei progetti è di prossima cantierabilità e per i tre più complessi stiamo procedendo con decreto a nominare il commissario, già individuato nell'amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, Luigi Valerio Santandrea". Si rischia il blocco della circolazione: “I cantieri creeranno dei disagi oggettivi, ma al termine di quel periodo i cittadini avranno una situazione infrastrutturale decisamente migliorata”.

“Attenzione alla 'ndrangheta”

“Vigileremo sulle possibili infiltrazioni della 'ndrangheta, che sappiamo essere molto presente in questo territorio. Dovremo lavorare molto su questo fronte per rendere non appetibili queste operate”, ha tenuto a precisare il prefetto Castrese De Rosa, conscio dei rischi legati alla mobilitazione di risorse così ingenti per il territorio lecchese.