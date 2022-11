Soldi persi per il nuovo lungolago, il Comune annuncia battaglia

Il Comune di Lecco farà ricorso per avere i 429mila euro destinati al progetto del nuovo lungolago. Quelli che il Ministero dell'Interno è intenzionato a dare ad altri enti per la "conferma non manifestata" da parte di Palazzo Bovara. E se, invece, si trattasse di un errore procedurale da parte del Viminale? Questa è la versione dell'amministrazione lecchese, che ha spiegato come sia stata comunicata “in data 20 settembre 2022, ossia entro i termini previsti, la conferma d’interesse”.

Soldi per il lungolago: Lecco vuole spiegazioni

Ciò nonostante, “la graduatoria finale (ex decreto del 28-10-2022) riporta per il nostro Comune la dicitura "conferma non manifestata". Approfondimenti interni hanno verificato la regolare procedura di firma per l’accettazione del contributo. Pertanto, davanti a una condizione che coinvolge anche numerosi altri Comuni, il Comune di Lecco procederà in primis in contraddittorio con il Ministero e, ove necessario, con successivo ricorso. È opportuno specificare, infine, che ciò non pregiudica in alcun modo la realizzazione del progetto”.

Il Ministero dell'Interno ha reso noto nei giorni scorsi come ci sia stata una "conferma non manifestata" per il bando relativo alla “riqualificazione waterfront Città di Lecco, via Lungo Lago”. Un bel po' di soldi in meno, che sarebbero arrivati attraverso l'assegnazione del contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativamente al 2022, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Il progetto presentato da Palazzo Bovara al Viminale era quello noto, con una spesa di sette milioni di euro per portarlo a compimento.