Dalla Nigeria a Somasca, don Christopher ordinato sacerdote dal Vescovo di Bergamo

Il Vescovo di Bergamo ha "imposto le mani" sul nuovo sacerdote don Christopher. Si è svolta ieri mattina, sabato, nella basilica di San Girolamo a Somasca, la cerimonia religiosa per l'Ordinazione di Christopher Chukwuemeka Uche, 33 anni, nigeriano. Originario del sud della Nigeria, da circa tre anni Christopher si trova nella frazione di Vercurago per prestare servizio presso la Casa San Girolamo dei Padri Somaschi. Qui, tra i ragazzi e i sotto la guida del padre superiore Luigi Ghezzi ha svolto il tirocinio mautrando la propria vocazione religiosa. Presto tornerà in Nigeria per affianchare i Somaschi nella loro missione in quella terra.

«Sono felice della mia esperienza qui, mi ha permesso di conoscere meglio l'italiano e la vostra cultura, maturando una volta di più la mia vocazione» - ci aveva raccontato giovedi il 33enne nigeriano dicendosi emozionato in vista delle celebrazione di sabato. Un'emozione confernata durante lo svolgimento del rito religioso che ha portato monsignor Francesco Beschi a impartire il sacramento dell'Ordine a don Christopher. Presenti anche numerosi Somaschi, sacerdoti del territorio e alcuni fedeli e amici che si consgratulati con il neo sacerdote.

