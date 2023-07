Entra nel vivo il festival dei rifugi "Sopra di me la Grigna"

Sabato 24 giugno è stata inaugurata la seconda edizione di "Sopra di me la Grigna", festival di musica e teatro nei rifugi delle montagne lecchesi.

L'idea del festival nasce due anni fa da Nadir Giori (musicista) e Marco Madama (rifugista) con il sogno di portare un nuovo tipo di fruizione dei luoghi simbolici delle Grigne e promuovere un approccio a un turismo lento e sostenibile. Con la collaborazione di Resinelli Tourism Lab e di WoW! Aps hanno quindi coinvolto una rete di rifugi nei quali vengono proposti gli spettacoli in cartellone.

La prima edizione, che ha visto coinvolti personaggi del calibro di Giuseppe Cederna, ha riscosso un ottimo successo di pubblico e l'esordio di questa seconda edizione ha già tutte le carte in tavola per superare i numeri dello scorso anno.

Il via con il folk

L'apertura del 24 giugno, affidata alla band folk All Aboard, presso il Forno della Grigna dei Piani Resinelli, ha accolto un folto pubblico e anche la seconda data, svoltasi il 1° luglio al Rifugio Bogani, ha visto la partecipazione di oltre cinquanta persone che, dopo l'escursione in compagnia dello staff e degli artisti, hanno potuto ascoltare le note dello Spirabilia 5tet, ensamble di musica classica che ha reso suggestive le ore del tardo pomeriggio in uno scenario reso ancora più suggestivo dall'esperienza condivisa.

I prossimi appuntamenti

Il festival prosegue ogni fine settimana con un ricco cartellone di proposte: si continua sabato 8 luglio alle 18 presso il rifugio Porta ai Piani Resinelli con lo spettacolo teatrale Un altro Everest proposto dal duo Gli Slegati, mentre domenica sarà la volta di un'esperienza per famiglie e bambini con lo spettacolo Dove sono le mie radici?, una produzione di Teatro tra le nuvole che si svolgerà sul percorso che porta alla cascata del Cenghen, con partenza alle ore 9.30 dalla Chiesetta di San Bartolomeo ad Abbadia Lariana.

"Sopra di me la Grigna" proseguirà fino al 5 agosto, con il gran finale al Rifugio Antonietta al Pialeral con la musica di Lorenzo Monguzzi. Il programma completo lo si può trovare qui.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito con possibilità di cena e pernottamento, da prenotare direttamente ai rifugi, e in caso di maltempo verranno spostati al chiuso.