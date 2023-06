Città invisibili sotto cieli restorativi: aperte le iscrizioni all'evento

Aperte le iscrizioni all'evento promosso dal Csv Monza Lecco Sondrio con Comune di Lecco, Ambito territoriale di Lecco, Impresa sociale Girasole e L'innominato: tavolo lecchese per la Giustizia Restorativa, in programma mercoledì 28 giugno presso la sede di Lecco del Politecnico di Milano e dedicato alla giustizia restorativa.

Lecco-Restorative City ospiterà in quella occasione Janet Hope, docente e ricercatrice presso l'Università di Canberra in Australia e membro di Canberra Restorative Community, in viaggio di studi in Europa per conoscere le esperienze delle restorative cities europee e riportare poi l'esperienza della capitale australiana. Per l'occasione, si terrà una giornata di approfondimento di respiro nazionale e internazionale sul tema della giustizia riparativa, che tratterà dei "cantieri aperti" nelle città "restorative" italiane di Tempio Pausania, Lecco e Como e nelle città "restorative" europee riunite nel Forum Europeo per la Restorative Justice.

Gli ospiti dell'evento

Ai lavori, che saranno inaugurati e conclusi dai saluti degli assessori al Welfare Emanuele Manzoni e all'Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo, parteciperanno Patrizia Patrizi, presidente del Forum Europeo per la Restorative Justice, Cristina Vasilescu, chair del gruppo delle città "restorative" del Forum Europeo per la Restorative Justice, e Ivo Lizzola, professore ordinario di Pedagogia sociale e di Pedagogia della marginalità e del conflitto e della mediazione presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università di Bergamo.

Così gli assessori Manzoni e Cattaneo: "Piazza dell'Innominato permette anche quest'anno di aprire uno spazio di confronto sulle nostre comunità e sulla capacità di ricostruire legami superando piccoli e grandi conflitti. Si tratta di un approccio che può offrire strumenti utili anche agli operatori del sociale nel loro lavoro quotidiano verso la coesione sociale. Un grazie al tavolo lecchese per la Giustizia Restorativa e al centro servizi per il volontariato, che da più di un decennio lavorano su questi temi rendendo Lecco una città Restorativa riconosciuta a livello nazionale e non solo".

La giornata, che si pone in continuità con l'evento che lo scorso anno ha visto ospite Tim Chapman, è rivolta alle operatrici e agli operatori di enti, associazioni e organizzazioni, agli avvocati, ai lavoratori della giustizia e a tutta la cittadinanza interessata, con l'obiettivo di confrontarsi, sensibilizzare la comunità e diffondere la visione della restorative justice, disseminandone principi, valori e pratiche negli ambiti della convivenza civile. Sarà inoltre un momento di dialogo importante sugli approcci della giustizia riparativa applicata al lavoro di comunità.

Iscrizioni possibili a questo collegamento fino alle 23 di martedì 27 giugno. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a lecco@csvlombardia.it.