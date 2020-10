La Sp180 tra Calolzio e Carenno chiude una notte per lavori in località Gaggio

Una notte di chiusura totale al transito per la Sp180 in località Gaggio. La strada che collega Calolziocorte con Carenno verrà sottoposta a una lavori di manutenzione e riasfaltatura che comporteranno anche una limitazione al traffico dalle ore 21 di giovedì 8 ottobre alle 6 di venerdì 9. Lo ha annunciato l’ufficio Viabilità della Provincia di Lecco.

«Nell’ambito degli interventi di manutenzione dei piani viabili sono programmati interventi di ripristino del manto stradale lungo la SP 180, in comune di Calolziocorte, dal punto chilometrico 30+500 al pk 30+900 - si legge nell’ordinanza firmata dal dirigente Dario Strambini - Considerate le caratteristiche della strada in quel tratto, preso atto che per le operazioni di preparazione del piano viabile e successiva asfaltatura è necessario occupare buona parte della sede stradale con mezzi e maestranze, i lavori si svolgeranno prevalentemente in orario notturno, al fine di limitare i disagi per la circolazione stradale».

Per il passaggio dei veicoli esistono percorsi alternativi, verrà in ogni caso garantito il transito ad eventuali mezzi di soccorso, di emergenza o delle forze dell’ordine che per necessità urgenti debbano attraversare il tratto oggetto di chiusura, lungo circa mezzo chilometro.

L’ordinanza prevede quindi in maniera specifica: «La chiusura totale al transito della SP180 tra il pk 30+500 ed il Pk 30+900 in località Gaggio nel comune di Calolziocorte dalle ore 21.00 di giovedì 08.10.2020 sino alle ore 06.00 di venerdì 09.10.2020 per l’effettuazione di lavori di riasfaltatura del piano viabile, con la precisazione che in caso di avverse condizioni metereologiche o di imprevisti la chiusura potrà essere reiterata nelle notti seguenti, sempre nella medesima finestra di orario notturno. La ditta esecutrice, appaltatrice dei lavori, dovrà garantire, all’occorrenza, l’immediato passaggio di mezzi di soccorso, di emergenza o delle forze dell’ordine in condizioni di sicurezza. Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale di chiusura, di preavviso e di deviazione è a carico della ditta esecutrice».