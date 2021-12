Stop ai mezzi pesanti sul sovrappasso ferroviario della "Santa" a Oggiono

Stop al passaggio dei mezzi pesanti sul sovrappasso ferroviaro in località La Rossa a Oggiono sulla "Santa". La Provincia di Lecco ha istituito infatti il divieto di transito per veicoli con massa superiore a 20 tonnellate, con contestuale restringimento della carreggiata della linea ferroviaria.

Il provvedimento si è reso necessario, riporta l'ordinanza n° 81 dell'ente, "viste le caratteristiche costruttive del manufatto e in particolare considerato il tempo trascorso dalla sua realizzazione" e " al fine della miglior conservazione dell'infrastruttura e in attesa dell'attuazione dei programmati e imminenti interventi manutentivi straordinari, nonché per la sicurezza della circolazione sia stradale che ferroviaria".

Il tratto in oggetto si trova lungo la Sp 51 "della Santa" tra il Pk 3+380 (intersezione con Via Dante Alighieri) e il Pk 3+480 (rotatoria con Via della Rossa), nel comune di Oggiono, in corrispondenza del sovrappasso alla linea ferroviaria. Il divieto è scattato il 18 dicembre e resterà in vigore sino a successiva revoca. Prevista l'istituzione del divieto al transito per veicoli con massa superiore a 20 tonnellate e l'istituzione del limite di velocità massima consentita di 30 km/h.